這周全台天氣溫暖微熱，直到周日（4/4）清明節鋒面和東北風南下接近，北部、東半部轉為有雨的天氣，氣溫漸降，天氣轉涼，下周一（4/5）北台灣高溫降5度，約22度左右，氣象達人彭啟明表示，西半部未來兩周仍無降雨機會，降雨偏少的情形可能延續到5月中上旬，而梅雨不見得說有就有，不確定性很高。

彭啟明今天在臉書指出，今天各地清晨溫度已經到22至24度，預計中午高溫有機會突破30度，像是典型的夏天天氣，而今天吹著微弱的偏西南風，西半部空氣污染物緩慢北漂，從昨天開始就在北部累積，且持續累積中。今天新莊、新北樹林地區，空氣品質為所有族群應減少在戶外活動的紅色警示，北部、竹東地區，則是敏感族群應減少在戶外劇烈活動的橘色提醒。中南部空氣污染反而因吹西南風改善許多，高雄、台南有些測站甚至到良好等級水準。

氣象局今天發布高溫資訊，南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷今天中午前後氣溫達36度以上，天氣炎熱。

彭啟明說，事實上，在長江中下游區域仍然有鋒面及低壓發展，當地都持續有雨勢，但台灣附近受到高壓外圍環流影響，北方系統下不來，因此維持晴朗穩定的天氣。下一個變天時間點是周日（4/4）下半天，有波鋒面及東北風南下接近，北部、東半部會轉雲多偶有局部陣雨，東北風南下溫度也略降，周日下半天到下周一，北部東半部略偏涼，高溫降5度，突然從夏天又回到春天的感覺，中南部溫度略降1至3度。

彭啟明說，，最新的中短期氣候預測，西半部未來兩周仍無顯著降雨機會，4月份降雨也明顯偏少，可能延續到5月中上旬。或是期待午後熱對流是否在5月逐漸發展，但梅雨不見得說有就有，不確定很高，至於期待颱風，也不是很容易。乾旱的壓力恐將持續擴大。

(中時新聞網)