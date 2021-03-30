兩車擦撞男怒對方沒禮貌 當街扯髮壓地跳針逼道歉

男抓狂跳針逼道歉，馬路中間出手揮拳暴打女駕駛，網一看全怒了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

男抓狂跳針逼道歉，馬路中間揮拳毆打女駕駛，畫面曝光網驚喊扯。（圖／翻攝自爆廢1公社）

台北羅斯福路六段大馬路上，兩台車發生擦撞，一名男子不斷重複咆哮「你給我道歉」，並揮拳把女駕駛打倒在地，後來更情緒激動的將女子壓制在地上、揪頭髮，施暴男子的父親試圖拉開兩人不成，一旁的機車騎士也看不過去上前勸架，短短5分鐘的影片曝光，讓網友看傻，憤怒直呼把女生打成這樣太誇張了。

一名男網友昨半夜在臉書社團《爆廢1公社》分享一則5分鐘的影片，只見一名短髮男子對著穿著牛仔外套的女子咆哮「我叫你給我道歉！你聽不懂喔」，男子的父親則是站在一旁打電話求救，兩人的車疑似在台北市羅斯福路六段發生擦撞事故，兩輛車停在路中間，讓後方的計程車、公車通通被塞住。

而男子跳針咆哮完之後，竟直接揮拳打在女子的臉上，讓她摔倒在地，後來又繼續喊著「我叫你道歉，你聽不懂人話是不是？」接著便將女子抵在車上，抓起她的頭髮扭打，而男子父親見狀立刻出手勸架「不要這樣啦！不要這樣」，並試圖拉住短髮男，但對方死不鬆手，只是不斷狂吼「我叫你道歉...道歉」。

三人在路邊扭打成一團，場面一度混亂，而一名身穿黑衣的機車騎士也下車幫忙，只見他不斷勸短髮男鬆手，期間還轉頭向友人確認是否報警了，但短髮男非但不願意鬆開手，嘴裡還不斷嚷嚷著「你向我道歉，我就鬆手！」，被打女子痛到呻吟，直呼「我道歉了阿，我剛剛說對不起了」，但短髮男卻不領情，繼續施暴。

後來警察趕到現場，施暴男子依舊情緒激動，緊揪女子頭髮，經警察不斷說，才逐漸冷靜。誇張影片引發網友關注，「到底發生什麼事情」、「道歉哥」、「把女生打得太誇張了」、「黑衣男很有正義感也很勇敢，值得大家鼓勵」、「打女人就不對了，兩個男人不能架開一個人嗎？」

後有網友補充說明整起事件，女車主不小心擦撞那對父子的車，結果兒子突然就暴走了，對此，有網友無法理解表示，路人上前幫忙，只敢拉開或言語勸告短髮男讓他放手，因為怕弄傷對方反被告，但格紋男子身為爸爸應該採取更激烈的手段，讓兒子先放手再說啊！

男暴走跳針逼道歉，路中揮拳暴打女駕駛，並狂扯對方頭髮，直到警察到場才慢慢鬆手。（圖／翻攝自爆廢1公社）

(中時新聞網)