避險基金斷頭賣壓罩頂，周一美股走勢震盪，四大指數中除道瓊工業指數上漲0.30%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.09%~1.66%之間。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示，美國總統拜登將在周三(31日)公布基礎設施計畫。

周一台股加權指數跳空開高，以上漲105點的16,411點開出，市場資金聚焦面板、自行車、車用、MOSFET等族群，最終加權指數上漲170.09點，收在16,475.97點，漲幅為1.04%，成交金額則為3257.84億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超109.63億元：外資買超87.42億元、投信買超4.56億元、自營商買超17.65億元。

櫃買指數周一終場上漲1.27%，收在204.34點，創波段新高、且均線多頭排列，目前下檔以10日線(約200.5點)為支撐。

台股指數上周五收復月線，周一延續上漲動能、站穩所有均線之上，但清明連假將近，量能持續放大的機率可能較低，短線仍須留意前高16,579點的心理壓力，目前格局以震盪偏多看待，但漲多的中小型個股必須留意追高風險，未來選股方向，可留意IC封測、造紙、自行車、車用、高殖利率。

(時報資訊)