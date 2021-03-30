內湖1名男子投訴，他居住的社區去年屢遭1名阿伯將3秒膠灌入住戶的機車鑰匙孔內，事後調解時對方解釋因為以前也曾被灌膠，因此才決定報復；沒想到事隔4個月，該男子的家人外出騎車時，發現機車不斷漏油，一查發現機油管內竟被塞滿小螺絲，雖還未確定為同1人所為，但他痛批「為什麼內湖區的治安會這麼糟糕？」

不過內湖分局澄清，初步研判是個人違停引發的糾紛個案，與整替治安無關，警方已調查中。

1名林姓男子在臉書「爆料公社」發文表示，他的家人去年11月將機車停在內湖區康寧路的巷子裡，被1名年過半百的阿伯在機車鑰匙孔內灌滿3秒膠，事後他將此事公布在臉書地方社團中，才發現不少人也遭到毒手，而之後再警方建議下到調解委員會做和解，該阿伯說出他的動機，竟是以前機車鑰匙孔也被灌膠，心生不滿下決定報復他人。

該男子說，26日晚間他的家人騎車外出時，行駛時發現機車漏油嚴重，家人馬上騎去維修，沒想到發現機油油箱內被倒滿小螺絲，讓他質疑內湖區的治安為何這麼差？「到底為什麼內湖區的治安會這麼糟糕？機車被惡意破壞的事件不斷？」目前已報警，警方鑑識科人員也到現場採證，希望能在機車上找到相關指紋做證據。

據悉，遭放入螺絲的地方應為機油管，因為油管較窄，要放入異物需1個1個慢慢放，可見嫌犯相當有耐心、如此大費周章；若機油管的物品掉落至引擎軸，就可能導致引擎輪軸卡死，行車中途可能就會熄火引發危險；許多網友則留言，「沒意外一定是同一人所為，這種人不用跟他和解，直接提告」、「這種行為沒有公共危險嗎?因為一般毀損頂多罰錢了事，要是判超過7個月讓他坐牢，比較會警惕。」

(中時新聞網)