在〈萬客什鍋〉點用〈石頭爆炒鍋〉系列，炒料時可直接將牛、羊、豬肉在鍋中炒香，再倒入湯頭享用。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈萬客魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋〉，等於是將最具代表性的「酒家菜」 當成了火鍋鍋底，食在過癮。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈萬客魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋〉，底料有乾魷魚、香菇、油蔥酥、蒜苗和螺肉。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈燒酒麻香鍋〉，湯頭不加水而是用用整瓶米酒加藥材，再點火使之揮發後再下料煮成鍋。（圖／姚舜）

煮〈燒酒麻香鍋〉時點火讓酒精揮發過程，是〈萬客什鍋〉的賣點之一。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的各種鍋在炒料後都會加入獨家熬製的海鮮醬汁提鮮，再再倒入湯頭作鍋底。（圖／姚舜）

薑片、獨家祕製海鮮醬、烏骨雞肉、蛤蜊 、麻油，是〈燒酒麻香鍋〉內的基本食材。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈燒酒麻香鍋〉系列，除烏骨雞外，亦可選擇用不同肉品作雙併鍋。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉菜單上有不少附食可選擇，其中〈滷肉飯〉的滷肉是用豬皮與帶肥豬肉滷製，南部風味非常好吃。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈麻油炸蛋〉可直接沾椒鹽吃，也可以泡入火鍋湯頭中吸飽湯汁再入口。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈黃金香蔥麵線〉，以自製油蔥酥拌麵，非常開胃。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈阿嬤瓜仔肉飯〉，完是就是一個「小時候的味道」。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉的〈綜合蔬菜盤〉的時蔬種類豐富多樣。（圖／姚舜）

供客人以198元加價購的〈海鮮拼盤〉，內有台灣鯛、草蝦、天使蝦、花枝與蛤蜊。（圖／姚舜）

〈萬客什鍋〉雖以平價火鍋為定位，但食材涮料呈盤仍有一定水準，不會馬虎隨便。（圖／ 姚舜）

「熊熊火焰慢慢燒，濃濃酒香漸漸飄」，台中人氣石頭火鍋名店〈萬客什鍋〉，在還沒有臉書與IG打卡的年代，就因店小、座位數有限，加上價格親民與開鍋時在桌邊的「閃燃秀」，經客人口耳相傳成了排隊。如今，被稱為「台中最狂火鍋」的〈萬客什鍋〉正式揮軍北上，在台北市八德路四段、昔日京華城對面開設台北首家門市，並於4月1日正式試營運，台北火鍋控可以體驗傳說中台中最「火」個人石頭鍋的魅力。

初來乍到台北市，〈萬客什鍋〉為炒熱人氣宣布，自4／1日起至4／15日試營運期間推出二大優惠活動，一是單筆消費滿800元即贈〈雪花牛〉、〈梅花豬〉或〈鮮蛤蜊〉三選一，當次消費滿額即贈送。另一則是「開鍋即贈優惠券」，開鍋就送〈小海鮮總匯〉、〈澳洲和牛海鮮拼盤〉或〈伊比利梅花豬海鮮拼盤〉優惠券三選一，可於下次再訪台北八德店消費使用。

創立於1994年的〈萬客什鍋〉，首家門店開在台中漢口路，以吧檯式小火鍋形式供餐，吧檯僅16個座位，是以這種型式供應石頭火鍋的開路先鋒。當年，在〈萬客什鍋〉消費嗑鍋，連湯頭鍋底帶涮料，每人平均客單價只要150元，如此「佛心價」很快推升了品牌知名度，終日食客盈門、成了排隊名店。

2000年起，〈萬客什鍋〉開始發展連鎖，在台中市西屯區青海路開出第二店，且除了吧檯外，並正式導入桌面，讓二人以上可共桌啖鍋。如今在台中已有4家連鎖門市，台北市八德店為第5家。

4月1日起正式試營運的〈萬客什鍋〉台北八德店占地約50坪，吧檯區有16個座位，桌席區則有2張兩人桌、5張4人桌，每個餐期共可接待40位客人嗑鍋。店面裝潢時尚現代，符合目標主力客層年輕人的口味。

〈萬客什鍋〉能在競爭激烈的台中餐飲市場成為人氣名店，當然不是僅憑「Show味十足」的閃燃火焰秀，該品牌成功關鍵還包括了：

1.鍋產品口味與涮料多元：菜單上火鍋分「石頭爆炒」、「燒酒麻香」與「老饕精選」等3大系列，菜單上羅列的火鍋品項加總近40款。

2.開鍋必先炒料：石頭火鍋的賣點就是開鍋炒料，〈萬客什鍋〉的各種火鍋開鍋時都會經過辛香料「爆香」程序，再以獨家醬汁提味，然後注入湯頭。爆香時就已誘發食客食慾。另外，有些鍋亦可按客人要求，在爆香炒料時將牛、羊、豬等肉品下到鍋到炒到半熟或七、八分熟，再作為涮料享用。

3.沒有選擇困難：所有鍋均附綜口菜盤、附食、主餐與甜點外，無論是點用何種系列鍋，均直接將主要食材涮料包在主鍋中，菜單上一目瞭然，為客人排除了「選擇困難」或「選擇障礙」。

4.庶民訂價、高CP值：走親民路線、每鍋訂價280元起（石頭爆炒烏骨雞鍋），入門門檻低，極具特色的〈萬客魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋〉398元，〈萬客燒酒無骨牛小排鍋〉480元，最貴的〈石頭極致海鮮總匯火鍋〉498元，也是500有找。餐廳並設有自助飲料吧，多種飲料任意喝。

5.人氣台菜變身火鍋：〈萬客燒酒雞鍋〉、〈剝皮辣椒烏骨雞鍋〉、〈爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋〉，以及〈魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋〉與〈絲瓜蛤蠣石頭鍋〉等，都〈萬客什鍋〉取經典台味元素改良創作的明星鍋物，這些經典台味原本就有擁護者，變身鍋物依然誘客。

6.附食也精彩：〈萬客什鍋〉除火鍋與涮料、 時蔬品項選擇多元，可單點搭配火鍋的「附食」與「熟食」也有耐人尋味之作。招牌〈麻油炸蛋〉就是帶有溏心的炸荷包蛋，可直接沾椒鹽入口，也可下到鍋中吸飽湯汁再吃更有味道。此外，〈阿嬤瓜仔肉飯〉、〈滷肉飯〉與〈黃金香蔥麵線〉的烹藝極優，吃了還想再吃。

7.「類板前」體驗：坐高腳椅吧檯上享用個人鍋，且正式開鍋時服務人員會先炒料，或是點火讓酒精揮發，過程帶著一種「儀式感」，並傳遞了餐飲業時下頗流行的「板前體驗」，食客有「專屬服務」的感受。

8.營業時間長：從中午11點30分營業至凌晨4點，等於是「火鍋版深夜食堂」，不論是家庭 客、上班族、年輕外食族，都可聚餐同歡，夜未眠的夜貓族亦可到此宵夜。

「就是一家平價火鍋店啦！」，〈萬客什鍋〉營運經理江冠霆說，〈萬客什鍋〉不走奢華高檔，店面也多不大，這回北上開店，也希望看看這樣的產品與營業模式，是否能被台北的客人接受。如果通過市場考驗，才會考慮後續展店，「現階段所有重點就是把品質顧好」。

(工商 )