首都是一個國家最有代表性的城市。近日一名網友好奇表示，台北市如果撤走總統府等行政機關後，「還剩下什麼？」貼文一出，不少鄉民熱烈回應，多數人認為台北擁有2大優勢，包括完善的交通、人行道路規劃，另外也有人認為水庫不缺水也是優點之一。

原PO昨（29）日於PTT八卦板發文，若台北巿撤走總統府等中央行政機關，就等同於拿掉首都的光環了，「台北這個人擠人的高房價城市，還剩下什麼優勢？有人可以分享嗎？」

貼文曝光後，引發鄉民熱烈討論，不少人認為即便拔掉首都，基礎建設、生活機能都還在，包括「爆多的百貨公司」、「高素質的居民」、「球場、體育館、藝文展演中心、國家公園、戲院」、「交通便利」、「工作機會多比其他縣市多」、「生活機能方便」，而且很多商業總部都設在台北市等。

留言中不少人直指，台北2大優勢，第一是擁有完善的交通網，交通與許多設施緊密結合，除了有捷運之外，公車路線也很多，不管去哪都很方便；第2是道路人行道規劃很完整，甚至還畫有自行車專用車道。

另外，也有不少人以台灣這次百年旱災為例，中南部多座水庫已經乾到見底，唯獨台北水庫還在進帳中，「天然優勢就是不缺水」、「翡翠水庫水很多，目前都還不用擔心限水」。

(中時新聞網)