▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

世界之大無奇不有，電視節目《震震有詞》邀請多位旅遊達人，分享旅遊中 遇上的玄奇經歷，其中一位導遊黃聖丰透露，先前曾帶到一位有宗教信仰的團員，堅持在房內點香念經，結果竟險險被好兄弟「抓交替」，相當駭人。

資深導遊黃聖丰在日前播出的《震震有詞》中分享，先前帶團遇上的獵奇經驗；黃聖丰說，有次遇上一位有宗教信仰的團員，在當天行程開始時，婦人就詢問：「欸導遊，如果我房間點檀香，那個警報器會不會響？因為我每天晚上有念經的習慣。」

黃聖丰聽了之後告知，民間習俗上不建議在飯店中點香念經，以免導致周圍的「好兄弟」想一起分享念經得來的功德；孰料，婦人不聽勸，逕自在房內中點起線香繞行一圈，並默念大悲咒，念完就離開房間吃晚餐。

黃聖丰透露，當婦人用餐完回房時，一打開房門就發現房內奇亂無比，如同遭小偷般，到處都被翻過；請飯店人員協助調閱監視器後，卻完全不見任何人影進入。

黃聖丰認為事情不大對勁，趕緊請婦人詢問師父該如何解決，而師父一接通電話後，就氣得大罵婦人：「你沒事在房間念什麼經！」；黃聖丰也解釋，大悲咒為功德迴向的經文，因此婦人念經時，吸來一群想抓交替的「好兄弟」。所幸事後，由婦人點香，透過電話連線讓師父與好兄弟溝通，事情才順利平息。

(中時新聞網)