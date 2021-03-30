台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，根據29日最新民調顯示，「若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟」，30%不同意罷免，21%未決定，讓挺罷網友為之振奮。但「刪Q總部」卻急發聲明，懷疑近來有位「高雄李女士」抹黑招數奏效，阻攔連署狀況，呼籲大家千萬別掉以輕心，認為離罷免成功真的僅剩「一步之遙。

根據《TVBS民調中心》29日民調指出，如果罷免陳柏惟的提案通過、可進行罷免，若明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免？結果有48%民眾表達會投同意罷免、30%不同意罷免、21%未決定。此民調令不少挺罷網友歡欣鼓舞，認為距離成功近在眼前。

對此，「刪Q總部」於29日發表聲明，坦言其實距離成功是差「兩步之遙」，為什麼說兩步？首先第一步，他們必須通過第二階段，再來才是投票；第二階段距離達到門檻29112份，仍有空間需要努力。「刪Q總部」表示，他們聽到很多聲音說，擔心個資外洩或者是恐嚇威脅的疑慮；總部認為案情不單純，表示懷疑有位可能是陳柏惟陣營的「高雄李女士」策略成功，這位李女士一直聲稱刪Q總部會洩漏連署人個資。「刪Q總部」強調，罷免陳柏惟都走到現在了，為什麼民眾還要去聽、去相信一個外地人的話呢？

「刪Q總部」表示，上周就已經收將近1萬份連署書，到這周還是卡在1萬份徘徊，目前每天從6至8百份連署書下降到不足百份，「請大家相信我們也相信自己，罷免陳柏惟並非遙不可及，請大家勇敢站出來參與連署，還給我們選區一個可以為選區服務的人」。

「刪Q總部」還說，許多鄉親表達說二階段不參與連署，但罷免投票一定會出來投，但在這邊請大家不要再等待，一個拉一個一起出來連署，如果二階沒有，也不會有投票的機會；如果不在選區內也麻煩幫忙和台中第二選區沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的朋友說一聲。

此聲明獲得超過2000個讚、超過150則留言與超過140次分享。網友紛紛回應：「果然案情不單純」、「又在搞抹黑奧步了」、「已連署，拜託大家要不辭辛勞下載連署書或是去連署地點連署，讓台中有更好的未來啊！」「連署如果沒過關就看他事後出來囂張囉！拜託加油！衝過去啊！」「個資外洩？中二選民別被騙了」、「台中選民不要輸給桃園人啊，加油！」

(中時新聞網)