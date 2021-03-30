聯發科(2454)隨著天璣1200和1100等高階SoC(系統單晶片)出貨增加，平均單價(ASP)和毛利率上升趨勢可期，營運動能穩健，加上相較同業，聯發科的供應鏈支援較強且已提前規劃，不僅第一季營收將有機會創高、首度挑戰千億大關，且第二季在工作天數恢復下，營運動能有可能更勝第一季，2021年站穩成長軌道。

第一季進入季底，聯發科確定淡季不淡，首季營收有機會首度問鼎千億元，由於聯發科累計前2月營收678.86億元，以第一季財測在964~1041億元來看，3月營收只要達285億元就可以達陣財測低標，且若單月營收有321億元，就可創歷史新高、更首度站上千億元大關。

晶圓產缺很大，但相較於同業，聯發科具有規模優勢，相較同業，聯發科的供應鏈支援較強且已提前規劃，故晶片缺貨問題的衝擊可控，加上聯發科在5G手機各細分市場已有強大的產品組合，預計聯發科將加速擴大在Android陣營的市佔，期待今年在中系手機廠市佔將超過50%，聯發科來自於高通的競爭趨緩，隨最新的天璣1200和1100等高階SoC出貨增加，平均單價和毛利率上升趨勢可期，在產品組合理想和成長穩健下，第二季營運動能可望再較第一季成長。

除智慧型手機外，聯發科在非手機成長型產品WiFi6、Chromebook與連網產品亦推動進一步成長，法人估計，聯發科在全球Chromebook市佔已有20~30%，且WiFi6將是公司在無線基地台/網通市場的新助力，因聯發科坐擁優於同業的產品陣容，隨5G手機數量增加，WiFi6滲透率將顯著提升，聯發科Wi-Fi SoC目前多為非手機應用，但可預見其在手機市場WiFi6解決方案成長潛能，預計聯發科的物聯網業務在2021年將年增50%以上，動能主來自連網產品，因WiFi6晶片均價為WiFi5的兩倍。

(時報資訊)