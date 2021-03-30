中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印30日在微信公眾號指出，3月29日，人權理事會人權與跨國公司問題工作組等特別機制專家出於對中國偏見和政治目的，惡意歪曲事實，散布所謂「強迫勞動」謬論，中方堅決反對，完全拒絕。

代表團稱，中國中央政府對少數民族地區發展傾注大量心力。2012年至2018年，中央財政對新疆補助達1.61兆元人民幣，新疆70％以上的財政支出用於改善民生，就業、教育、醫療、住房等方面惠民工程持續推進，新疆城鄉居民人均可支配收入自1978年以來增長了上百倍。包括維吾爾族在內的各族人民完全具有自主擇業、平等就業的權利和自由，他們正用自己的雙手創造美好幸福生活。在保障少數民族權利、保障人民勞動就業權利方面，中國絕對是世界上的「優等生」。人權與跨國公司問題工作組企圖抹黑中國，是找錯了物件。

代表團表示，中國製造業正在向中高端邁進，該工作組提到的農業、紡織業、服裝業、汽車製造業等行業的自動化程度不斷提高。舉例而言，2020年新疆棉花機械採摘率已達70％，昌吉溢達紡織有限公司自動化率超過90％。中國很多行業正在向數位化、智慧化發展，在世界上率先進入「互聯網＋」時代。中國每個村莊都有4G網路，5G網路也在飛速發展，包括新疆在內的各地農民通過互聯網銷售農產品早已成為潮流。

不禁要問，在數字經濟和智慧化產業時代，怎麼可能存在「強迫勞動」？該工作組成員自詡為「專家」，實際是坐井觀天，對中國科技進步和相關行業發展一無所知，卻散布在邏輯上根本站不住腳的謊言，只會成為世人的笑柄。

代表團強調，個別西方國家和反華勢力出於抹黑中國形象、破壞中國穩定、遏制中國發展的政治圖謀，編造關於中國新疆所謂「強迫勞動」、「大規模監禁」等謊言，遭到包括新疆各族人民在內的全體中國人民一致譴責和唾棄。人權與跨國公司問題工作組積極配合反華勢力，甘當「傳聲筒」、「放大器」，對中國政府多次向其提供的權威資訊置之不理，在公開表態中隻字不提，充當「裝睡的人」，其政治傾向性昭然若揭，這嚴重違反人權理事會公正、客觀、非選擇性等原則。

代表團指，該工作組打著人權旗號，肆意對中國企業進行汙名化，損害他們的名譽和形象，也嚴重損害維吾爾族勞動者的生計和人權。我們不禁要問，人權理事會設立特別機制是為了促進和保護人權，還是為了讓他們侵犯人權。

代表團表示，歡迎公正、客觀的各國朋友訪問中國，訪問新疆，不歡迎抱有偏見的人來中國搞所謂「有罪推定式的調查」。希望該工作組認真反省錯誤，糾正對中國的偏見，在履職過程中做好家庭作業，提高專業素養，摒棄出於政治考慮而無視基本事實和會員國權威資訊、動輒公開發表錯誤言論等作法。

(中時 )