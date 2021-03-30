一名家住台南市的男高中生，日前在網路上認識一名女子，對方不斷用言語挑逗表明願意和他援交，這名高中男「凍抹條」下，急著直接從台南搭車到台中要找女方「辦事」，抵達台中後女方表明要先交2萬元保證金，但男高中生身上錢卻不夠，因以前聽聞說可以向警方借錢，竟厚著臉皮到派出所借錢，但員警問他原因，他卻難以啟齒，再不斷追問下，才知道他借錢目的竟然是為了可以順利與女方「援一下」，讓員警當場傻眼。

根據警方調查，這名就讀高二的單純男高生，是在28日傍晚近六點時前往派出所，當時他自己一人，員警問他來意，但對方卻靦腆的向員警說有個不情之請，不知是否能夠協助，接著說身上缺錢，想要先向警察借錢應急。

但員警問他目的，他卻不願意說出真正原因，只說「想借2萬元繳保證金」，但員警追問借保證金的用途時，李男卻吞吞吐吐，警員看著眼前的高中生，似乎覺得對方有隱情，而且他的狀況似乎像碰上詐騙集團，於是耐心地詢問。

但高中男生此時竟然說出驚人目的，原來是他坦承自己在網路交友軟體上認識叫「凱兒」的女子，對方想要與他援交，但對方表示他不是會員又是學生，為了方便防止是警察假扮，所以要先識別身分，需要先買2萬元遊戲點數作為保證金。

高中男當下精蟲上腦，根本顧不得身上僅有幾千元，立刻搭車趕赴台中，想要與「凱兒」進行援交，但女方卻突然要求買2萬元遊戲點數，讓他不知所措，為了達成願望，只好厚著臉皮向警方借錢。

員警聽完他百里求援交的故事後，完全哭笑不得，只好對他耐心解釋網路交友詐騙的各種手法，警方也提醒高中生，青少年血氣方剛，應用在正途上，千萬不要誤信網路交友，尤其這類詐騙陷阱多，絕對不要聽從對方指示操作、購買點數或匯款，才能避免財物損失。

(中時新聞網)