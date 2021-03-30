北市號誌對外縣市不友善？北北基桃為共同生活圈，台北市長柯文哲在本周交通會報時質疑，為何北市交通事故死傷件數中，駕籍地為北市的比例下降，外縣市的比例則上升，交通局雖證實此項趨勢，但強調北市號誌與全國統一，推測應是民眾不諳北市路況所致，建議外縣市民眾多搭乘大眾運輸，駕車時也務必注意相關號誌。

據交通局統計，近3年北市死傷事故件數比例中，若將駕籍資料拉出分析，可發現駕籍地為北市的比例下降，從2018年的43.3％降到2020年的42.5％，新北市從33.3％提升至33.9％，桃園市則從4.5％降低至3.8％，基隆市則維持2.1％左右，總而言，外縣市合計比例近6成。

柯文哲聞訊後，不僅要求交通局找學術機構做研究，還鐵口直斷北市對外來人口「很不友善」，因為北市駕籍發生車禍死傷的佔比掉很快，非北市駕籍則降比較慢，表示民眾在北市住久後，對交通系統越發熟悉，反觀外縣市民眾，由於對標誌不熟悉，才會發生車禍事故。

柯指出，市府製作車禍死傷分析時，應將性別、年齡、駕籍等納入分析，用駕籍統計就很明顯，台北市籍的死傷比例在下降，表示北市的號誌對外縣市的人口不友善，所以車禍很多，「是這樣嗎？」

對此，交通局長陳學台澄清，交通設計都是根據交通部規定，為全台統一的準則，但各縣市的管制措施確實有所不同，如單行道、禁止左轉等，不諳路況的駕駛，倘若對周邊車況較為陌生，就容易發生事故，絕非北市號誌不友善所致。

交通局交通安全科長彭志文也說，「未注意車前狀況」與「未依規定讓車」仍為交通事故主要肇因，其中又以交叉路口最容易發生意外，比例佔6成之多，其餘4成則為直路或巷口，為避免意外再度發生，建議外縣市民眾可多搭乘大眾運輸，即便選擇開車，也應留意周邊車況，確認道路狀況後再出發。

(中時 )