長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士一周終於脫困，運河斷航引發「大排長榮」的塞車效應，有網友紀錄連日來運河入口愈來愈嚴重的塞船畫面。

長榮貨輪「長賜號」昨（29）日終於脫困，被拖向運河中較寬闊的湖區進行檢查，解決蘇伊士運河一周來的斷航危機，「大排長榮」效應終於有解方，根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面，運河現在布滿密密麻麻等候通過的船隻，總數多達400艘，埃及官方指出，可能需要耗費3.5天才能消化所有船隻，CNN評論，運河塞車的危機仍未解除。

長賜輪29日在各界協力下終於上浮，並且在埃及當地時間下午3時左右完全拖困，被拖往運河中較寬廣的大苦湖（Great Bitter Lake）水域進行檢查，蘇伊士運河也重新恢復通行。

不過一周來的斷航也已經累積多達400艘船隻在運河兩端等候通行，蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）昨日表示，約需要3.5天才能完全消耗現場的等候船隻。

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面，運河兩端擠滿密密麻麻等候通過的船隻。

另外美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）拍攝到的衛星照片顯示，蘇伊士運河開通後，29日當晚運河上布滿成串白色點點，全都是等待進入運河的船隻，確實是「大排長榮」。

NEW: The NOAA-20 🛰️caught this nighttime view (3/29/21) of the traffic jam of cargo ships (tiny white dots), trying to gain entry into the #Suez Canal. The container ship, which blocked access for six days, is now free. pic.twitter.com/y4Z9BEbBb7 — NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) March 29, 2021

美國有限電視新聞網（CNN）評論，雖然長賜輪已經脫困，但運河大塞車的危機仍未解除。

While the ship blocking the Suez Canal has been fully dislodged, the shipping crisis the days-long blockage caused isn't over yet https://t.co/rywr5BbuMA — CNN International (@cnni) March 29, 2021

(中時新聞網)