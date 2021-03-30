吳勝福表示，疫情加速宅經濟、低接觸購物模式崛起，餐飲產業需以消費者為核心，建立線上和線下的全渠道銷售體驗，成為經營的致勝關鍵，「全餐」今年除了將持續以好的食材提供給消費者安全、安心、健康的美味餐點外，另將以「雲端廚房」、「餐廳超市化」、「數位化發展」三大策略發展，預計今年將朝雙位數展店，目標總店數成長超過60店。

首先，在「雲端廚房」部分，看好消費者對於外帶外送需求與日俱增，「全餐」於去年推出現做便當服務，初期從提9款便當於商辦商圈區限定販售，消費者可透過外送平台訂購，後續為拓展銷售通路，同時看準商辦商圈的消費動能，於同年8月拓展於「全家」3店舖販售，銷售至今突破2.5萬個；全家國際餐飲持續看好此動能，今年將以「雲端廚房」概念出發，並首推「享吃便當」系列商品發展無國界料理餐點，並每月推出新款菜色，並挑選人流據點多的商辦商圈擴展新客源，目標將從純零售型態模式拓展至以「訂閱制」為主的銷售模式，另也將針對既有會員結合推出「享聚卡APP」會員訂購方案，以及推出官方LINE群組拓展線上訂購，透過實體虛擬的銷售模式搶攻外送商機。

再者，在「餐廳超市化」部分，受到疫情影響，消費者宅居、自煮的頻率提升，「全餐」為滿足內食(在家料理自烹)與中食(外帶熟食、簡單覆熱在家即食)客群，將旗下品牌「大戶屋」的「拳頭」產品商品化，去年5月，首次於全家便利商店端午節預購檔期，推出熱銷商品「大戶屋好好吃飯米」，首批限量17000組預購一空；瞄準在家開伙需求，再創新推出冷凍商品─「烤花魚」、「烤鯖魚」、「特製日式黑糖蕨餅」等，其中「特製日式黑糖蕨餅」限量3000組，首週開賣即完銷；今年「全餐」將以「餐廳超市化」策略發展，奠基於拳頭商品的成功開發經驗上，擴大推出季節和節慶相關的自有品牌商品，更提供會員可於會員享聚卡APP中線上購物的功能，以及與全家便利商店線上、線下合作，在「全家」預購型錄、電商平台、店長LINE群組、實體貨架銷售等多元銷售通路，搶攻宅居自煮商機。

在「數位化布局」方面，去年餐飲產業皆受疫情侵襲，但「全餐」未停下集團發展腳步，於去年7月加速「數位化布局」升級推出「享聚卡APP」，主打跨品牌集點、兌換折扣、點數轉贈和優惠券轉贈功能，以及積點達標就可升級享金會員、享鑽會員，並獨享專屬餐點折扣或餐點兌換券。歷時了半年打掉重練期，「全餐」將APP打造為好集、好兌點的利器外，同時提升消費體驗、增進顧客滿意度，不到半年時間，會員數從零迅速突破至13萬人，而會員營收佔比提升至30%；2021年將持續善用數位科技提升消費好感度，從既有提供的「外帶服務」拓展至「外送服務」，同時透過消費者資料分析，展開分眾行銷，提高會員忠誠度，目標2021年會員人數將擴增至30萬名，會員營收佔比達40%。

隨著疫情趨緩餐飲市場前景看俏，吳勝福也宣布，「全餐」目標3年擴展多品牌、總店數破百家、營收翻倍成長，正式從餐廳經營轉型為餐飲公司模式布局。

(時報資訊)