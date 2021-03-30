41歲天后蕭亞軒（Elva）最近傳出被家裡愛犬咬傷，緊急送醫後幸好無大礙，但仍讓人擔心是否有破相危機，近日她在IG曬照報平安，但照片中她戴著口罩，看不出傷勢，昨(29日)她又貼出一張居家照，露出全臉，看似跟過去無異，不確定是否為最新照片，但從她發文頻率可見心情沒受太大影響。

蕭亞軒最近在粉絲期盼下終於推出新專輯《Naked Truth》，被封為「鮮肉收割機」的她，2019年生日時上傳了與小她16歲黃皓的合影，大方公開交往，事後她全力輔佐黃皓事業，不僅邀男友幫忙演出MV，還傳出因蕭亞軒要求過高，導致黃皓壓力大到吐血。

蕭亞軒先前曬戴口罩照片。（圖／翻攝自hsiaoelva IG）

黃皓傳出送醫後，蕭亞軒對男友的態度也有了轉變，受訪承認對男友太嚴苛，自己努力開始對男友事業學會放鬆，畢竟健康最重要，兩人互動也越來越像老夫老妻自在，兩人決定過起「慢活」生活，蕭亞軒也開始釋放自己，接受素顏跟黃皓約會，至於是否有結婚計畫？蕭亞軒認為兩人已經好到不需那紙證明，也說還是獨立個體，仍有各自夢想和計畫。

蕭亞軒昨晚曬近照，臉上看似沒傷口。（圖／翻攝自hsiaoelva IG）

姊弟戀公開後，蕭亞軒曾帶男友上大陸實境秀，分享平時意見不合時爭吵日常，蕭亞軒坦言：「感情就這麼一回事」，並承認上節目前有一年兩人因磨合時常吵架，但都沒走到分手，蕭亞軒說：「感情就這麼一回事，沒有絕對的答案」，兩人感情越吵越好，「說真話也許讓人刺耳，但謊話卻令人傷心，愛情裡不管好的壞的，都是出自於愛」。

蕭亞軒2年前認戀男友黃皓。（圖／中時資料照片）

先前媒體報導，蕭亞軒驚傳被家中愛犬咬傷，男友也受傷，傷勢似乎相當驚人，昨她再分享近況，開心寫下：「Happy Monday Night」，照片中她用餅乾遮住嘴巴，露出的地方都沒受傷，依舊貌美如昔，粉絲欣慰回應：「感謝上帝，還我完美無瑕的天后」、「Beautiful Sis」、「很想妳，要保重喔姐姐」、「這麼美，早點出來營業吧」。

(中時新聞網)