美股周一跌多漲少，台北股市今(30日)開盤以16490.31點開出，隨即再度站上16500點，頗有挑戰16579點新高之勢，台積電開盤也重回600元價位。

美國股市周一因避險基金斷頭賣壓衝擊銀行股下挫，道瓊工業指數開低，後在市場期待美國總統拜登超過3兆美元的新基礎建設方案，買盤進場，終場收在33171.37點，上漲98.49點(或0.30%)，創歷史新高；標普500指數收盤仍下跌3.46點(或0.09%)，收在3971.09點；以科技股為主的那斯達克指數收盤下跌79.08點(或0.60%)，收在13059.65點；費城半導體指數收盤下跌51.65點(或1.66%)，收在3054.63點。台積電ADR收盤114.39美元，下跌1.86%，聯電ADR收在8.61美元，下跌2.49%。

台北股市29日收在16475.97點，上漲170.09點，創下收盤指數的新高，成交值3232.62億元，統計三大法人合計買超109.63億元，其中外資及陸資買超87.42億元，投信買超4.56億元，自營商買超17.65億元。台積電股價29日一度重返600元，可惜收盤沒站穩，收在599元，上漲9元。

啟發投顧副總經理李永年表示，外資態度已翻空為多，連續2天買超，即將陸續公布的財報應該是可以期待的，4月起應會有一波景氣行情，包括面板、航運、原物料等漲價題材都是可以留意的。

(中時新聞網)