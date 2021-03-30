【愛傳媒葉元之專欄】台灣已經進入高齡化社會，政府推出多項長照2.0措施，立意良善，但卻有漏洞。

一位86歲的伯伯（是我好朋友的父親，現已過世），去年在一家新北的日間照護中心接受照顧，某日回家，下車時不慎跌倒，造成右大腿嚴重骨折。

日照中心當天提早將長輩送回家，但沒有通知家人來接；負責接送的司機則稱，是伯伯說要自行下車，所以未進行攙扶。

經元之追查，日照中心的交通車不屬於該中心所有，而是和外面的租賃車公司配合。但這些司機不需要受專業訓練，相信如果司機有受過懂老訓練，就知道長輩下車是一定要攙扶的。

然而，新北市衛生局針對日照中心的考核，只有針對中心內部的安全維護、空間大小、設備、設施等，並沒有包含接送服務這一項，換句話說，日照中心接送做的好不好，並不是衛生局重視的項目。

但是，子女把長輩送到日照中心，從長輩出門開始，當然是希望長輩安全的出門，平安的回家，交通接送當然是長照服務很重要的一環。

新北市有48家日照中心，服務1500多位長輩，元之質詢時請衛生局訂出長照接送的SOP，並將接送服務納入考核，務必照顧好每一位長輩，立即獲得侯友宜市長的支持。

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)