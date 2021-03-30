一些日本民眾反對聖火傳遞，舉牌上街抗議。（美聯社資料照）

東京奧運的聖火傳遞上周起跑，同時引來龐大爭議。美國國家電視網NBC登出一篇觀點，作者波伊考夫(Jules Boykoff)重砲批評日本在全球疫情下強渡關山的蠻幹行為，令國內人心浮動。「在疫情期間犧牲全民的健康，大張旗鼓傳遞奧運火炬，不折不扣就是納粹建立的傳統，這些東西應該被徹底撲滅。」

1936年柏林夏季奧運，執政的納粹領袖希特勒(Adolf Hitler)為了耀武揚威而創設人力傳遞聖火的行動，之後成為奧運傳統。1940年原定為東京奧運，但因日本發動戰爭而被取消。如果是平常的奧運也就算了，有必要在全球疫情之下堅持這個不算很神聖的納粹傳統？

波伊考夫是美國退役足球選手，現任太平洋大學教授，專精研究奧運政治議題。日本選擇在福島做為起跑點，派出2011年世界盃女足賽冠軍成員領銜，象徵「重建」的概念。然而波伊考夫認為福島在311震災之後，日本政府卻把資源投入奧運而減緩復興，根本是十足十的偽善。

前東奧籌委會主席森喜朗歧視女性的言行也讓波伊考夫不齒。森喜朗前陣子在聚會時提到議員河村建夫有一位女員工：「那位老婆婆已經超過了可以被稱為女性的年紀。」當今的奧運正朝向「男女同額」的方向邁進，日本卻還出現這種思想陳舊的長官。

波伊考夫引用體育記者Dave Zirin的話：「以重建為名，選在一個還沒有重建完成的地點來傳遞聖火，我從沒看過這麼諷刺的事。」這也是部分福島當地居民的真實看法，先前亦有幾位日本藝人放棄擔任火炬手。

(中時新聞網)