土耳其藝人吳鳳日前發文，藉「新疆棉之亂」呼籲各界重視人權與勞權，還稱包含美國、德國土耳其等國，都希望中國把自己好好整理一下再跟世界交流。對此，政論節目知名製作人朱凱翔反酸，吳應先呼籲自己祖國土耳其不要趁亂攻打庫德族人，「用無人機與坦克車送庫德族人去見真主」，並沒有比較高尚。此文一發，獲得大批網友按讚肯定與分享。

吳鳳日前在臉書發文表示，土耳其人跟東突厥斯坦人因為歷史的淵源，一直有不錯的關係。身為土耳其人的他，也關心他們被迫害並被強迫從事勞動的事。雖然他不是政治人物，但畢竟是一個公眾人物，「很希望中國政府結束對維吾爾族人的歧視跟洗腦的政策」。吳指出，這幾天發生的新疆棉事件也告訴我們，人權跟工人的權利必須要好好被保護；不只在東突厥斯坦，其他任何一個地方都要有公平、合理跟文明的工作環境。

吳鳳強調，自己很尊重中國的文化，但全世界的國家，包含美國、德國、土耳其等等，都希望中國把自己好好整理一下再跟世界交流。他表示這則文不針對中國的人民，如中國想要變成一個大國的話，很需要從人權跟尊重開始。

朱凱翔29日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，吳鳳文中對新疆維吾爾人的人權與工作權，所謂遭「迫害」與「洗腦」很是關心，這令他不禁好奇，身為土耳其人的吳滿口人權，「可不可以先呼籲你的祖國土耳其不要趁亂攻打庫德族人啊！」朱質疑，庫德族人被伊拉克前總統海珊迫害、被伊斯蘭國追殺、被美國出賣，還要被土耳其撿尾刀，難道沒有更值得關心嗎？

不僅如此，朱凱翔更諷刺吳鳳：「中國送維吾爾人去工作，你看不過去，土耳其直接用無人機與坦克車送庫德族人去見真主，你看，不過去？」

朱凱翔此文獲得超過3300個讚、近300則留言與超過120次分享。網友紛紛回應：「其實吳鳳也是搭上政治正確的順風車」、「當藝人最好不要談到政治」、「這些外國人很聰明，要在台灣說些覺青喜歡的言論才有流量，才有錢賺，而這些言論煽動覺青仇恨，使兩岸對立」、「外國人在台灣很吃香的，尤其跟政府合作，收業配的更是大有人在」、「當年撐香港的那些人 有幾個注意 關心 替緬甸發聲？」「來台灣也學會了雙標嗎？」

(中時新聞網)