「第1次，懷孕9週，胚胎心跳停了，我想著要努力生回來；第2次是沒有胚胎的『空包彈』；一直試到第6次，胚胎有心跳，感覺好像成功了，但無預警心跳又沒了，這次我終於哭了......」為了給兒子添伴，從自然懷孕到人工受孕，黃小姐歷經9次流產，往自己肚皮扎的針超過200多支，直到第10次終於「革命成功」，現已懷孕20週。

38歲的黃小姐其實已經有一個活潑可愛的兒子，但5歲的兒子懂事以來常抱著她哭，說想要弟弟妹妹陪他玩，所以黃小姐和先生一直想再生第二胎。

無奈第二胎沒那麼順利，反覆流產9次，從長期施打排卵針，到每天吞下20幾顆藥物，5年來花費近百萬元，仍找不到懷孕失敗原因。「看遍各大婦產科，也看過免疫科、不孕症門診，很多醫生都說這是機率，只是我失敗比較多次。」

「我是怎麼了，為什麼都沒成功？」黃小姐挫折、傷心，雖然大部分醫生都說是機率問題，但她沒有放棄，後來找到新光醫院生殖團隊、婦產科主治醫師李毅評，運用「子宮內膜容受性檢測」技術，在胚胎著床的「良辰吉時」植入胚胎，一次就讓她成功懷孕，目前已懷孕20週，且毫無先兆性流產跡象。

●著床窗期偏移 延後1天植入胚胎1次就成功

李毅評表示，習慣性流產確實愈來愈常見，胚胎問題還是主因，佔一半以上，而高齡也是影響胚胎健康的原因之一；免疫問題則佔1成左右，是因自身抗體攻擊胚胎導致流產；其次還有內膜問題、夫妻染色體異常等，都是常見原因。

「黃小姐年紀不大，胚胎也滿多，沒道理不成功，所以我一直覺得不是機率就能解釋。38歲植入胚胎的成功率至少要有4成左右。」李毅評說，黃小姐做過胚胎切片，結果都正常；免疫療法也試過，抗體指數也不高，推測應該也不是免疫問題引起反覆流產。

逐一排除各種可能性之後，李毅評根據黃小姐多次著床失敗的經驗，建議她接受新型子宮內膜容受性檢測，經microRNA（微小核糖核酸）生物標記檢定，發現黃小姐著床期偏移，比一般人延後了24小時，導致過去的胚胎無法在理想的時間點著床，而在調整植入時間後，一次就成功懷胎。

造成反覆流產的原因很多，其中一個是「著床窗期偏移」，也就是子宮內膜並非處在接受胚胎的最佳狀態。(示意圖/Shutterstock)

●3成女性著床窗期偏移 精準檢測找出胚胎植入黃金時機

李毅評解釋，「子宮內膜容受性」是指子宮內膜接受胚胎著床的狀態，子宮內膜在每個月經週期，只有一段特殊時期才具有接受胚胎著床的能力，這個時期稱作「著床窗期」。

一般女性的著床窗期大約在月經第19～21天，但每個女性還是會有自己特有的著床窗期。而且子宮內膜隨著年齡增長，容易導致著床窗期偏移，可能提前，也可能延後。大約3成女性有著床窗期偏移的現象。

●若想知道子宮內膜容受性的狀態，檢測方法主要有3種：

1.超音波：可以觀察子宮內膜厚度與狀態，但結果可能受操作技術影響。

2.病理切片：藉由病理切片確認內膜是否處於分泌期，但判讀可能受經驗影響。

3.基因檢測：利用生物標記來看基因表現，精準推測子宮是否處於著床窗期。這次黃小姐使用的檢測技術，就是利用偵測與子宮內膜容受性相關的miRNA生物標記，來分析子宮內膜容受性的狀態，判斷現正處於著床基因哪一個階段，再回推大約幾個小時後才是最理想的著床時間。

想知道子宮內膜容受性的狀態、是否適合胚胎著床，可以透過超音波、病理切片及基因檢測得知。(示意圖/Shutterstock）

李毅評表示，子宮內膜容受性檢測是使用很細的吸管，在超音波導引之下，深入子宮腔內，取出約1cc內膜組織進行化驗。由於需要的檢體量很少，對於子宮內膜較薄、反覆流產的女性，能減少對內膜的傷害。

●2情形適合接受檢測 搭配胚胎切片成功率達8成

由於子宮內膜容受性檢測可以找出較適合胚胎植入的黃金窗期，量身訂做進行個人化胚胎植入，因此能提高懷孕率，降低流產率，而且只需要做1次，費用約4萬元。如果能合併胚胎切片和內膜檢查，成功率可達8成左右。

但李毅評說，不一定每個人都需要做這項檢測，2種情況下比較建議接受檢測：

1.反覆著床失敗：個案胚胎正常，年紀也沒有很大，卻找不到著床失敗的原因。

2.年紀大，胚胎少：當女性年紀大，胚胎少，植入機會相對較少時，應把握每一次植入的機會，這時也建議做檢測，找到最佳植入時機。

黃小姐坦言，在李醫師協助之下、聽到成功懷孕時，當下只開心1秒，因為之前有過懷孕5週、8週、9週等就胎停的經驗，「不敢開心太久。」直到最近才告訴兒子不久將迎來妹妹，兒子現在也會抱著她的肚子，對著腹中的妹妹說話。

但一路走來，這麼辛苦，先生有安慰或勸她放棄嗎？「沒有，因為他知道我想做（人工生殖），就陪著我一起繼續努力。」她說，對於許多像她這樣多次嘗試懷孕而失敗的人來說，「其實不希望聽到別人對我說『沒關係』、『加油』，我們要的只是陪伴。」

她也鼓勵還在求子之路努力的女性，不要太快放棄，除了為自己設停損點，找到好醫生、信任團隊，仍有機會一圓生子夢。

(中時新聞網)