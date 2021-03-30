周一標普500指數微跌作收，但道瓊指數仍然再創歷史新高，某對沖基金遭斷頭可能造成損失的警告使銀行股下跌，但對經濟前景的樂觀情緒為美股帶來支撐。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲98.49點或0.3%，為33,171.37點，創下歷史新高。

標普500指數收跌3.45點或0.09%，為3,971.09點。

那斯達克綜合指數跌79.08點或0.6%，收在13,059.65點。

飛機製造商波音（Boeing Co）上漲2.3%，為道瓊指數帶來提振。此前波音獲得美國廉價航空公司西南航空（Southwest Airlines）訂購100架最小型737 MAX 7型飛機大單，第一批的30架飛機預計於2022年交付。

野村（Nomura）與瑞士信貸（Credit Suisse）將面臨數十億美元損失。被消息人士點名的美國對沖基金Archegos Capital因無力追加保證金而遭到斷頭，投資人對於還有哪些公司可能受到波及感到不安。

美國大型銀行，甚至地區型銀行股價均走跌。KBW那斯達克銀行股指數收盤大跌2.3%，盤中一度重挫近3.5%。瑞士信貸收跌11.5%，野村大跌14%，摩根士丹利跌2.6%，摩根大通跌1.6%。

保德信金融集團（Prudential Financial）首席市場策略師 Quincy Krosby表示，是否有美國的銀行，以及哪些美國銀行可能受到影響仍是眾說紛紜，這是一個潛伏的隱憂，但目前市場基本上已經從這起風波平復下來。

三大指數收盤均脫離盤中低點。Krosby表示，疫苗接種進度加快，以及規模空前的激勵措施所帶動的樂觀氣氛，不僅帶動道瓊指數與標普500指數在上周創下歷史收盤新高，在看好即將發布的企業業績之際，亦有助於市場持穩。

跨國傳媒與娛樂公司Discovery Inc與ViacomCBS，以及在美國上市的中概股百度與唯品會都與對沖基金Archegos有關，其股價也進一步走跌，延續近日來的低迷走勢。Discovery收跌1.6%，ViacomCBS跌6.7%，在上周五的拋售中，兩家公司股價均暴跌約27%。

3月截至目前為止，道瓊指數與標普500指數分別上漲7.2%和4.2%，但以科技股為主的那斯達克指數本月以來下跌1%，因為在債息攀升之際，部分投資人出脫高漲的科技股。那指本月料將收黑，為5個月來首見。Krosby表示，為了在季底美化帳面（Window Dressing），投資人可能正在調整持股。

(時報資訊)