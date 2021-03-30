根據世界衛生組織統計，65歲或以上的人口在未來30年內應會成長一倍，佔總人口的22%；接著到本世紀末，65歲以上的人口佔總人口比例將會再翻兩番。再加上過去幾十年的預期壽命持續增加，預期這些人中的大多數人將至少再活35歲；老齡人口除了為各國政府財政帶來龐大壓力外，但也同時帶來了新商機，瑞銀從投資角度來看人口老化的3大商機。

而據統計，健康護理型基金近一年來以多檔報酬率都在2成之上，其中第一金全球AI精準醫療基金報酬率更達48.5%；此外瑞銀保健股票基金；富蘭克林全球醫療保健基金；貝萊德世界健康科學基金等報酬率亦都逾2成。

人口老化的3大商機：一、首先是勞動力的問題。在全球多數國家都面臨人口老齡化情況下，勞動力人口不足問題將會日益明顯，因為缺工所帶來的勞動力成本升高的問題，考驗許多國家的主政者能力，如何降低勞動成本是當務之急，自動化與機器人提供了有效的解決方法。如今，甚至可以餐廳看到由機器人服務，或由自動化取代人力服務；這證明人工智慧、自動化與機器人產業，以及智能移動等發展，已成為一個不可逆的長期趨勢。

二、維持健康的需求。對於屆臨退休或是準備邁入退休的人來說，對於健康養生和個人醫療護理需求會越來越高，因此對於專注提供這些服務或商品地企業，包括健康技術和醫療設備等企業，也將擁有極大的發揮空間。

三、財富規劃的需求。一個審慎的財務規劃，才能提供人們進入一個舒適的退休生活。更重要的是，透過個人審慎地財務規劃，也可以幫政府適度紓解一些與年齡相關的財政懸崖之壓力，並且還能讓個人的經濟更為獨立，以及能擁有個人的退休金，也可望為退休管理帶來龐大商機。

(時報資訊)