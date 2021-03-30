受到瑞士信貸(Credit Suisse)下挫影響，歐股周一盤中動盪，收盤小幅上漲。此前美國對沖基金Archegos在追繳保證金通知上出現違約，瑞信退出對Archegos持有頭寸，並警告該行將出現顯著的虧損。

瑞信大跌13.8%，股價來到近三個月低點。瑞信指一未具名對沖基金，上周在對瑞信和其他銀行發出的追加保證金通知上出現違約；瑞信目前無法評估實際虧損規模，但表示該行第一季業績將產生高度顯著和實質的影響。市場目前對該對沖基金麻煩的廣泛影響產生疑問，無法確定下一個宣布受到打擊的公司為哪家。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.68點或+0.16%，為427.61點。金融服務次指數下滑1.9%，為表現最差的類股，銀行股包括德意志銀行和瑞銀集團(UBS)皆下跌約0.9%。

另外與經濟相關的採礦股、石油天然氣股、旅遊休閒股皆出現顯著下滑；法國醫療單位警告第三波疫情將很快地衝擊醫療體系。德國總理梅克爾(Merkel)周日也呼籲地方政府收緊管制，儘可能實施宵禁，以壓制可能的第三波疫情。

出口導向的德國DAX指數上漲0.5%，來到史上新高；上周末的數據顯示，中國工業企業今年首兩個月的年度獲利飆升，顯示中國製造業的反彈。

德國時尚品牌Hugo Boss跌1.6%。該公司捲入西方國家對新疆強制勞動的指控行動，遭中國名人和消費者抵制。

波蘭遊戲公司CD Projekt大漲13.1%。Reddit網站率先揭露了該公司賽博龐克2077遊戲的下載內容。

(時報資訊)