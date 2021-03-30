面對2020年新冠肺炎後的重建，2021的宜蘭綠色博覽會3/27強勢回歸，今年集結2020年的能量，結合了聯合國永續發展的目標，以「希望城堡」為主題開展，將環境的議題融入在整個展覽中，超過30個裝置藝術、互動式娛樂體驗，豐富整個蘇澳武荖坑風景區，絕對是這個春夏之際不能錯過寓教於樂的景點。

2021宜蘭綠色博覽會主題展館介紹

夢想騎士-舞台

2021宜蘭綠色博覽會將唐吉訶德不屈不撓的精神在裝置藝術中重現，並結合表演團隊在舞台上的精彩演出，希望召喚更多夢想騎士加入改變環境的行動。

（圖／ReadyGo提供）

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唐吉訶德闖關區

這一區必須要有不畏失敗的精神，2021宜蘭綠色博覽會在大片草地上設立了各種關卡讓人學習在困難中前進，必須穿越無數個彩色貨櫃後，才能抵達羊群敵區和風車巨人區。

（圖／ReadyGo提供）

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森林療育館

距離上次走進森林是什麼時候呢？今年宜蘭綠色博覽會將帶領國人走進森林，從步道的彎曲及高低起伏找尋慢活的步調，透過樹根和石塊創造天然的腳底按摩，植物所散發出來天然的芬多精，讓人自然的釋放壓力，豐富多樣的生態，是這裡最神祕又迷人的地方。

（圖／ReadyGo提供）

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喚鯨迴廊

不只陸地上，就連海洋也需要被保護，「喚鯨迴廊」從鯨豚保育的角度出發，宜蘭綠色博覽會這次探討海洋生態的變化與汙染，進入「13%的湛藍秘境」動畫劇場，讓一角鯨帶你探索豐富的海洋保育知識，一起守護牠們的家園，成為海洋環境的守護者！

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百草樂園

位在整個宜蘭綠色博覽會園區後半段的百草樂園，腹地廣大種滿了繽紛的花草，打造一座綠博的祕密花園。整個花園分成景觀區、香氛區、入菜區、療癒保健區、童玩區、品茗區，登高望遠俯瞰整個花園，將綠博的美盡收眼底，另外還有DIY讓學生都能畫出一幅幅青草畫作，感受一場美的饗宴。

（圖／ReadyGo提供）

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換宿鳥日子

宜蘭縣是全國擁有最多休閒農業區的城市，希望藉由推廣季節性的賞鳥生態遊程，讓旅客從宜蘭綠色博覽會認識候鳥之美，傳達珍惜棲地與生態理念，此區可以看見仿造候鳥棲息的場域，還有超級大的白鷺鷥，帶你進入候鳥的世界。

（圖／ReadyGo提供）

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2021宜蘭綠色博覽會票價資訊

購票方式；現場

平日 $150 元 假日 $250 元

購票方式：網路

售票時間：3／27 ～ 5／9

-平日雙園套票（宜蘭綠色博覽會專用）$150

-平日雙園套票（宜蘭傳藝中心專用）$150

-假日雙園套票（宜蘭綠色博覽會專用）$250

-假日雙園套票（宜蘭傳藝中心專用）$150

2021宜蘭綠色博覽會住宿推薦

宜蘭傳藝老爺行旅

傳藝老爺行旅走懷舊老屋紅磚的風格，不僅親子很適合，也是寵物友善的特色住宿，入住還能暢玩傳藝園區，你還等什麼！

（圖／ReadyGo提供）

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地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

礁溪長榮

位在宜蘭礁溪的五星級親子溫泉飯店，可以在房裡泡湯，參加免費有趣的DIY活動和瑜珈課，擁有佔地千坪的親子設施，非常適合家庭出遊的住宿選擇。

（圖／ReadyGo提供）

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地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

2021宜蘭綠色博覽會交通資訊

火車

搭乘火車到「羅東站」步行到客運「羅東轉運站」轉搭1766線（平日）、紅2線（假日）在「東城站」下車

搭乘火車到「冬山火車站」步行到客運「冬山國中站」，轉搭1766線（平日）、紅2線（假日）在「東城站」下車

搭乘火車到「蘇澳站」步行到客運「蘇澳站」轉搭1766線（平日）、紅2線（假日）在「東城站」下車

（圖／ReadyGo提供）

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客運

從「圓山轉運站」搭乘客運國光1879線在「東城站」下車

※2021宜蘭綠色博覽會期間增設臨時停靠站「東城站」

（圖／ReadyGo提供）

從「板橋」搭乘客運葛瑪蘭1917線在「東城站」下車

（圖／ReadyGo提供）

從「新店大坪林」搭乘客運大都會9028線在「東城站」下車

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從「市府轉運站」搭乘客運首都1570線在「東城站」下車

（圖／ReadyGo提供）

2021宜蘭綠色博覽會自行開車前往

國五南下—蘇澳交流道—宜42道路—新馬陸橋—右轉台九省道—「往武荖坑風景區」指標

小客車假日免費停車場：宜蘭縣冬山鄉香中路275號，有免費接駁車接駁至武荖坑風景區

班次：假日上午09：00~12：00、下午13：00~18：00，班車間距約20分

※2021宜蘭綠色博覽會園區內設有收費停車位

大客車假日免費停車場：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段223號，步行8分鐘抵達武荖坑風景區入口

（圖／ReadyGo提供）

2021宜蘭綠色博覽會「希望城堡」

電話：03-9953288、03-9953299

地址：蘇澳武荖坑風景區

活動期間：2021/3/27 – 2021/5/9

開園時間：9:00 ~ 18:00﹙週一至週日﹚

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)