3月即將進入尾聲，不少人都期待4月能有一個好的開始。命理專欄《生肖星座運勢命理玄學》就指出，有3生肖從今天起連3天（3月30、31日、4月1日）被財神盯上，除了大財小財發不完，身邊還會有意想不到的收穫。

▍生肖龍

生肖龍本就是一個有富貴之命的屬相，所以對於屬龍人來說最需要的就是機會。前一段時間生肖龍的運勢可能不是太理想，導致生活中遇到了不少挫折和意外，日子過得也比較辛苦。但從今天開始連3天，命理之中巳火生辰土，五行相生，讓生肖龍橫財滾滾，錢財不缺。

▍生肖鼠

生肖鼠前一段時間一直不是很順心，主要是因為屬鼠人之前命理之中凶星環繞，壓制了生肖鼠的運勢，從而導致生肖鼠在生活中遇到了很多挫折。而在未來3天中，生肖鼠命理之中有子水催金旺運之勢，讓生肖鼠3天都有意外之喜。

▍生肖馬

生肖馬在之前老是會覺得自己過的不順遂，主要是因為屬馬人的運勢不佳所致，影響到了日常生活。不過今年是生肖馬三合太歲的一年，而在3月30、31、4月1這3天裡生肖馬命理之中又有吉星，紫薇相助，催旺了生肖馬的財運，讓生肖馬財運滾滾，一路發橫財。

(中時新聞網)