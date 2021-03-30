台灣面臨56年來首見大旱，苗栗、台中自4月6日起率先限水，採供5停2。行政院長蘇貞昌稱，三年多前「超前部署」，否則今年這種百年旱災，早就該停水了。這番言論讓台北市議員羅智強傻眼，直呼現在空氣差、水快沒、電很缺，蘇貞昌還好意思在那邊自吹自擂？

苗栗、台中率先「供5停2」限水，不過其他綠營執政縣市卻還未限水，引起藍綠有別的疑慮。對此，行政院長蘇貞昌26日駁斥表示，限水分藍綠真的是天方夜譚。蘇說，三年多前超前部署，所以有越域引水將翡翠水庫的水引到新北，石門水庫每天20萬頓供新竹；另一方面，我們很早挖掘抗旱水井以及海水淡化種種措施，否則今年這種百年難得的旱災，早就該停水了。

羅智強今(30)日在臉書發文指出，現在台灣甚麼都缺，空氣差、水快沒、電很缺，然後蘇貞昌竟還稱「若不是因為他，現在早就限水了」，所以我們現在應該說蘇貞昌好棒棒、謝謝他嗎？直呼蘇貞昌的言論讓人傻眼。

羅智強的貼文引發討論，網友表示「打個az也不讓媒體拍攝，你還想期待他什麼」、「最缺是什麼？德跟恥！」「真敢講，以為自己是誰，看了就噁」、「騙完神明騙人民，重點是817還很信」、「好大喜功，台灣年輕人卻偏偏愛這味的，悲哀」。

(中時新聞網)