繼日前承諾2030年前實現碳中和營運，並宣布有意退出新燃煤發電市場後，美國奇異（GE）再度呼籲，推動可再生能源與燃氣發電的戰略性部署，不但短期內可在對抗氣候變遷上取得重大進展，還可確保未來通往低碳排世界的道路暢通無阻。

奇異公司在一份新發表的報告中以《推動可再生能源和燃氣發電成長，迅速改寫氣候變遷的發展軌跡》為題，大力闡述數十年來所秉持的去碳化承諾。奇異認為，若要達成去碳化目標，前述兩種發電方式缺一不可，若能兩者並進，可望實現必要的去碳化速度和規模，絕對有助獲致重大的氣候治理成效。報告中也提到多種可實現低碳足跡的燃氣發電技術，例如使用低碳和零碳燃料（包括氫氣）以及碳捕集封存（CCUS）等技術。

奇異燃氣發電（GE Gas Power）首席執行長Scott Strazik表示，因應全球氣候變遷是地球上所有人迫在眉睫的優先事項。為此，奇異自認責無旁貸，應該讓去碳化從現在做起。我們相信，在推動全球「煤改氣」（coal-to-gas switching）的過程中，燃氣發電和可再生能源將雙雙扮演至關重要且極具意義的角色，並在未來持續為低碳至零碳氣技術開發多種途徑。

為實現迫切的氣候目標，同時顧及日益增加的全球電力需求，該報告詳細介紹了燃氣發電的優點，說明它將如何支援與加速可再生能源的占比，包括天然氣具備可靠性與便宜價格等優點，且不需大量占地，是可再生能源的理想補充來源。可再生能源種類各異，而燃氣發電具有高度可調度性、可靠性與靈活性，且在九成的時間內均可用。「煤改氣」措施短期內所帶來的影響，代表世界諸多區域在減少碳排放這方面，已取得快速有效的勝利。

例如，自2007年以來，美國電業的二氧化碳排放量減少約三分之一，但總發電量卻維持相當穩定的狀態。由此可知，相較於其他燃料來源，「煤改氣」措施在減少二氧化碳排放這方面略勝一籌。

亞洲是全球最大的地理區域之一，目前佔全球人口的60％和世界用電量的45％。各國的能源結構受到燃料供應和價格的影響，正從傳統資源（例如煤炭/核能）轉向更節能的資源（例如燃氣和可再生能源）。例如東盟的基礎設施強勁增長，北亞則推動替代品和可再生能源，業者們更承諾減少/接近零碳排放的營運，並確保可持續和可靠的電力。

自1961年以來，奇異與台灣不斷成長。業務遍及八個地區，包括十個辦事處，其中包括台北的450餘名醫療保健，航空和電力業務員工。並擁有強大的安裝基地，負責30台燃氣輪機，提供接近6000兆瓦的裝機容量。

憑藉奇異在各行各業的全球經驗，更配合台灣政府計畫，自2016年起與台灣電力公司等在地夥伴緊密合作，目前已有林口大潭8、9號電廠和嘉義嘉惠電廠。而高雄興達和台中電廠 (2020年9月宣布) 則是奇異在台灣的第四個HA燃氣輪機專案，也在台灣政府「2025能源轉型計畫」內，協助達成將天然氣的使用率提高到50％，同時減少煤炭的使用並增加可再生資源，有助於平衡國家電網並滿足未來的需求。

奇異也於甫出爐的最新意見書中表態，列出若干發電來源的技術和市場概況，包括可再生能源、天然氣、煤炭與核能，以及使電池蓄電量更具成本競爭力所需的技術突破。近期更宣布， 旗下的Haliade-X海上風力渦輪機將提升至13 MW。Haliade-X隸屬於英國Dogger Bank離岸風場頭兩個階段，堪稱現役最強大的渦輪機。

奇異的燃氣輪機（gas turbine）系列承襲80年悠久傳統，不僅技術傲視發電業，旗下的HA燃氣輪機（世界上最高效的燃氣輪機和成長最快的機隊）更創下多項業界第一，並締造兩項世界紀錄。奇異在氫能和類似的低BTU燃料等方面，也提供業界經驗最豐富的燃氣輪機機隊，數十年有超過75台燃氣輪機運轉逾600萬小時。奇異更與旗下的全球研究中心（Global Research Center）密切合作，持續在氫氣與碳捕集技術的研發上投資，進一步推動燃氣發電的碳足跡減少，甚至趨近於零。

奇異燃氣發電也簽署了若干重大的客戶戰略去碳計劃，對象包括2020年的德國Uniper以及美國Long Ridge Energy Center。奇異將於2021年和2022年與客戶一同針對氫燃料計畫與碳捕集封存技術，展開多項去碳前導計畫。 奇異燃氣發電今日也宣布正式加入碳捕集聯盟（Carbon Capture Coalition）。該聯盟是一個由80多個企業和機構組成的無黨派合作組織，旨在針對整體經濟的碳捕集、運輸、使用、清除和儲存等部署，建立聯合的政策支援。

曾任奇異燃氣發電與再生能源（GE Renewable Energy）業務首席執行長、現任奇異公司資深副總裁兼首席技術長的Vic Abate表示，奇異在發電業擁有125年以上的經驗， 目前以技術上的投資為優先，除以符合成本效益的方式擴大可再生資源規模外，更拜氫氣與碳捕集技術的進步所賜，持續朝著實現淨零燃氣發電（net zero gas power）的方向發展。可再生能源和天然氣的結合有助於實現能源轉型，兩者並進讓我們得以加速實現更宏大的碳排放量減少目標。並繼續在邁向未來能源這方面擔任領頭羊。

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