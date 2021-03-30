全球半導體設備商美商科磊KLA，將展開大規模招募活動，目標在台灣招募近百位人才，2021年KLA台灣的徵才規模將創歷年新高。此次春季招募將於4月展開，在台北、台南、新竹等縣市及校園舉辦多場面談會和說明會。KLA歡迎應屆畢業生和業界的頂尖人才加入我們的專業團隊。

KLA具有領先市場的設備與技術開發的創新能力，提供先進製程控制的解決方案，包括晶圓、光罩製造、集成電路、封裝、印刷電路板和平板顯示器等工業技術領域。作為先進製程控制技術的領導者，KLA致力於「製程控制」技術的研發與創新，專業領域可分為檢測、量測、數據分析三大基礎，為晶片製造工業提供全方位的製程控制方案。KLA相信，研發和創新驅動科技進步，因此KLA一直致力於對研發的投入。每年KLA將至少15％的營收收入投入研發中，在過去四年對於研發的投入達29億美元。

KLA是一家跨國公司，全球員工超過10,000名，辦公室遍及全世界。KLA在台灣持續耕耘了30多年，一直是台灣和世界頂級半導體製造商的重要供應商。KLA為提供更好的技術服務，在客戶的主要廠區，林口、新竹、台中、台南皆設有辦公室與全球培訓中心。KLA之所以能在製程控制領域獨樹一幟，是因為致力於以客戶為中心的技術創新及研發，以使目標產品差異化，解決客戶在製程控制面臨的挑戰。正是這種以客戶成功為先的理念，使得KLA得到了世界頂尖半導體公司的認可，包括KLA獲得了英特爾首選品質供應商獎。

KLA成功的關鍵是人才。員工培訓及職涯是KLA的亮點。 KLA員工可以享受到多元自主且具有挑戰性的工作環境。KLA提供優渥的薪酬方案，並每年與高科技標竿企業進行薪酬調查，以維持整體薪酬競爭力。除了具有競爭力的整體薪酬方案，KLA全球各地產品訓練中心皆配備實機模組及遠端AR教學功能，使員工可以零距離地進行機台認證課程和無塵室實機操作等多元化培訓內容。員工享有多元自主的學習環境及資源，結合理論基礎及實務經驗，包含管理及技術的職能課程、線上資源及市場管顧公司專業授課，使員工精進專業知識、能力和思考工具，以成為半導體頂尖客戶最值得信賴的技術夥伴。

想要加入半導體外商，在製程控制及設備領域一展長才的求職者，歡迎參加4月至5月的KLA春季招幕活動。今年大舉招募的職缺包含設備客服、製程、軟體及演算法工程師，相關畢業科系有電子、電機、光電、機械、物理、化工、材料及工科等人才。以下是KLA徵才時程表，直到 5月結束都有一系列校園徵才說明會與面談會，歡迎應屆畢業生和半導體專業人才前來參與、投履歷、加入半導體科技的未來。

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