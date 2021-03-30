Hewlett Packard Enterprise（HPE，慧與）宣布全球第四大動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商南亞科技選用 HPE Ezmeral 容器平台，大幅加快其晶圓廠部署人工智慧（AI）專案的速度，持續改善製造良率、提升品質並降低成本。南亞科技資料科學家可運用此全新平台，迅速架設、測試並部署新的 AI 使用案例，以推動製程中的流程改善，並拓展公司的智慧製造策略。

南亞科技的 DRAM 技術在許多智慧裝置中扮演重要角色，應用範圍涵蓋城市、居家、辦公室、汽車、物聯網和雲端。南亞科技致力於持續改良產品以超越客戶期待，因此在策略面運用 AI 與進階分析來偵測缺陷、預防故障，並將全台幾座晶圓廠的製程自動化。

過去數月以來，南亞科技的 AI 應用案例大幅增加，隨著分析環境的精細度和規模不斷提升，其複雜度也持續增加，為將製程集中管理並予以簡化，進而協助資料科學團隊加速推動專案，南亞科技採用HPE Ezmeral 容器平台。

這個平台為部署和運行南亞科技的AI和分析工作負載提供了獨特的功能，而且能夠與它的 Kubernetes 環境整合，幫助南亞科技執行智慧製造策略，進而提升營運效益並強化競爭優勢。

HPE台灣董事長王嘉昇表示，HPE Ezmeral 產品組合對本公司邊緣到雲端平台即服務策略至關重要，能夠協助客戶更快速的洞察資料並轉化為成果。我們很榮幸能夠協助南亞科技加速AI在其 DRAM 製程中的應用，進而推動其持續改良的計畫。

南亞科技的 AI 與分析使用案例包括元件的早期影像檢測，能夠減少浪費情形並提升品質，另一範例則是用於預測性維護，可避免製造意外中斷。公司內數個團隊會依據任務採用一系列專屬應用程式與系統，持續同步在公司的各個站點執行多項 AI 與進階分析專案。

南亞科技的資料分析師若要架設並訓練 AI 模型，就必須部署特定一組工具、框架、資料來源與配備圖形處理器（GPU）的系統，而且這一組工具要能滿足個別使用案例的獨特要求。之前，架設此類環境可能會耗時數週，因為工具必須手動部署，資料也得遷移至合適的 GPU 系統。

HPE Ezmeral 容器平台現則讓南亞科技的所有團隊能從單一位置存取所有分散式基礎架構與資料來源，在此同時，多租戶與資料隔離可確保在專案、小組或部門間實現邏輯隔離，而且不再需要複製或轉移資料，因為此平台能夠安全存取遠端儲存庫的容器。此外，HPE Ezmeral 容器平台包含一個「應用程式商店」，包含常見的 AI 與分析工具和框架。南亞科技的資料分析師能夠選擇開放原始碼的 Spark、Kafka 和其他框架及 AI 應用程式，而且點擊一下滑鼠即可予以安裝。因此，南亞科技能夠將部署時間從數週縮短為數分鐘，並大幅提早開始訓練模型的時間，讓公司的 AI 與分析專案更快創造價值。

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