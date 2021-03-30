男星馬俊麟前年經歷與王瞳的不倫戀風波，重創演藝事業，雖然馬俊麟在去年中回歸八點檔，但只演了4個月就領便當，媒體今（30日）就爆出，電視台原本安排馬俊麟演戲，不過因馬俊麟妻子梁敏婷上節目聊婚姻，讓馬俊麟的不倫往事再被提起，讓電視台對於讓馬俊麟演戲的態度改為觀望，馬俊麟復出之路可以說是相當坎坷。

馬俊麟和王瞳前年拍戲假戲真做，重創兩人形象和演藝事業，儘管王瞳和艾成結婚，馬俊麟回歸家庭，但兩人一舉一動仍逃不過被放大檢視，根據《鏡週刊》報導，傳出馬妻梁敏婷下令，要求馬俊麟不得和王瞳同台，由於王瞳目前是民視當家花旦，也讓馬俊麟露面機會因此變少，馬俊麟直到去年中才終於回歸演戲，但只演4個月就演落海被領便當了。

同時，梁敏婷也以人妻、媽媽的形象，擔任綜藝節目固定班底，梁敏婷日前在節目聊婚姻觀，她認為，婚姻中能保持交往的感覺是最棒的「如果沒有的話，那沒有婚姻的約束是比較好的，就是好聚好散」，儘管梁敏婷沒有提到馬俊麟，這一席話也遭外界解讀成是在談馬俊麟的不倫戀風波。

馬俊麟何時回歸螢幕備受矚目，隨著民視即將推出新戲，傳出電視台原本有意安排馬俊麟演劇中的第二代，不過至今仍無消息，馬俊麟復出之路坎坷，對此，馬俊麟紀人表示目前沒有收到消息，至於梁敏婷聊婚姻、讓馬俊麟難以復出，經紀人則說不會過問：「這是他們的私事」。

(中時新聞網)