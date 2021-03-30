金門今早濃霧深鎖，馬路能見度僅約50公尺左右。（李金生攝）

金門今天濃霧深鎖，尚義機場跑道能見度僅有50公尺，台金線空中交通停擺，迄9時已取消4班，金門航空站估計中午左右才有機會恢復正常起降，提醒旅客多加留意。

金門航空站主任洪念慈說明，今早全島濃霧瀰漫，位於低窪地帶的尚義機場跑道能見度僅有50公尺，遠不符至少750公尺的起降標準。至9時許已取消北金線2班和台中、高雄各1班，預期在中午左右，才有機會恢復正常。

在濃霧深鎖下，全島各主要道路也是霧氣瀰漫，警方也提醒車輛駕駛人開起大燈，並減速慢行，避免發生意外事故。

(中時 )