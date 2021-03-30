1名網友在社群軟體Twitter上公開1張照片，照片是他在知名連鎖壽司店內掏出私密處，用筷子家夾起放在盤子上，甚至拍照上傳至個人頁面；該網友甚至呼應先前的「鮭魚之亂」，將名字改為「…想吃鮭魚壽司的廢X…」，內容充斥情色字眼，讓不少其他網友痛批太噁心，照片也讓網友笑說是在做「豆皮壽司」？該帳戶疑似遭到多起檢舉，目前已遭移除。

另名網友在Dcard上發文表示，他在社群軟體Twitter上發現1名網友在個人頁面上發表1張照片，對方在知名連鎖壽司店內，竟當眾在座位上將私密處掏出，用筷子夾起該部位放在盤子上，而對方的友人則在對面拍照；事後該網友還在Twitter上發文表示，他聽從「主人」的命令，將名字改成「我是真X被主人鎖到廢掉X不出來，想吃鮭魚壽司的廢X一號奴尬許」。

社群軟體Twitter上1名網友在知名連鎖壽司店內掏出私密處，用筷子夾起並放在盤子上，甚至拍照上傳至個人頁面。（示意圖/Shutterstock提供）

該Twitter帳號疑似經常發表情色、裸露內容，常在公開場合裸露私密處，吸引許多粉絲專注，但此次在壽司店的暴露行為遭網友發現後遭轉PO至Dcard上，被眾多網友痛批非常噁心，留言表示「店家應該要提告，太噁心了」、「沒辦法想像放壽司的盤子放過X」、「好誇張喔，我今天才去吃壽司」。

該Twitter帳號疑似遭檢舉後已被移除。據悉，若在公開場所裸露私密處，恐觸犯刑法第234條「公然猥褻罪」，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科1萬元以下罰金；但如在深山中自得其樂、或侵入他人公司內裸露，雖不會觸犯「公然猥褻罪」，但被害人、店家可追究刑法「侵入住宅」或要求民事上損害賠償。

(中時新聞網)