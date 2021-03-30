衛福部長陳時中昨(29)日在立法院詢答時指出，目前與BNT沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小；對比陳時中日前的信誓旦旦，現在一臉吃鱉的畫面讓網友傻眼，怒轟民進黨政府把台灣一手好牌打到爛，到底在做甚麼！

陳時中昨日上午在立法院時表示，目前雖然有與BNT持續洽談，但全球供應鏈有問題，對方希望緩一緩，但如果要緩到數個月後就不需要了，因此完成簽約的可能性是越來越小。

莊人祥下午在疫情記者會中指出，目前仍持續與BNT總公司談，但我國已有1000萬劑的AZ、505劑的莫德納、476萬劑的COVAX疫苗，再加上預計採購1000萬劑的國產疫苗，應有辦法滿足我國所需的疫苗覆蓋率。

BNT與上海復星醫藥公司簽有協議，由復星獨家開發並在中國大陸、香港、澳門和台灣出售使用BNT／輝瑞的mRNA技術所製造的新冠疫苗。但台灣的防疫指揮中心卻選擇繞過代理商、直接與原廠洽談，這個議題在2月時就曾引發爭議。

如今陳時中一臉吃鱉的畫面引發網友討論，表示「不是在口袋了嗎」、「一手好牌被民進黨搞成這樣」、「叫總統府那個『談判專家』出來談阿」、「當初不是說可以繞過代理商？」「其實你就直接說你又被耍了，大家都能理解」、「一堆護航的白痴還說代理商很好繞過」、「上個月還跩個二五八萬，現在吃鱉了齁」。

(中時新聞網)