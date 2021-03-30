第12屆「金掃帚獎」得獎名單公開，在北京舉行盛典，與其他知名頒獎典禮不同，是選出最好的獎項，金掃帚獎則是評選最爛的，而已經2度獲得最令人失望導演獎的郭敬明，因《晴雅集》、《冷血狂宴》兩部作品再度奪下獎項，最失望女演員獎則破天荒由台灣女星郭采潔拿下。

郭敬明因《小時代》系列電影走紅，然而成名以來負面消息不斷，2003年出版的小說《夢裡花落知多少》也爆出抄襲，他卻時隔15年才像原作者道歉，早在2014年、2015年先後推出的代表作《小時代》系列，就讓郭敬明連續2年拿下最令人失望導演獎，其中《小時代3：刺金時代》更摘下最令人失望編劇獎。

郭采潔拿下最令人失望女演員獎。(圖/翻攝自微博)

最令人失望女演員獎則由在大陸深耕多年的郭采潔拿下，她因《喜寶》、《冷血狂宴》兩部作品遭轟「再一次把顧里的氣質植入到一個純數碼角色裡」、「把觀眾推向精神錯亂的邊緣」，而男星李現、黃景瑜同時被封最令人失望男演員，除此之外，《喜寶》還奪下最令人失望編劇、最令人失望影片，可以說是本屆最大贏家。

《喜寶》成為本年度最大爛片。(圖/翻攝自微博)

《喜寶》由長篇小說改編，講述劍橋高材生為了生活和自身的好強，成為富豪情婦的故事，1988年就曾被改編為電影，在當時造成轟動，然而2020年由不同團隊卡司再度改編，竟成為本年度最糟糕的作品。

(中時新聞網)