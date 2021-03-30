中華信用評等公司最新確認中鼎工程公司的長期發行體信用評等「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」，評等展望「穩定」，中華信評指出，預期該公司今（2021）、明年的資本支出增加，現金餘額為支應營運資金需求，會出現略為減少，使得公司的流動性緩衝空 間略為縮小，因此流動性的評估結果，由極強健等級下調至強健等級。

資本支出上升，反映公司方用力於投資未來，因此短期的流動性將有所變動，也會使借款槓桿比在一到兩年期間較不易大幅改善，惟台灣市場資金充沛，且銀行體系會是優良企業的重要金援。

中華信評估測，中鼎工程在2021年12月31日前的12個月期間，流動性來源對流動性用途比將維持在1.7倍至1.9倍之間的強健水準，以及其後12個月內的流動性來源對流動性用途比將介於2.8倍至3.0倍之間。

中華信評主辦分析師郭彥煒指出，中鼎工程與台灣的銀行業者間已經建立良好且穩固的往來關係，這點可由該公司可以用低的利率水準，取得銀行信用額度獲得印證。另外，中鼎工程因為其在國內市場的領導角色，在國內信用市場中享有較高的地位，亦支持中華信評的前述看法。該公司五年期公司債較低的利率、充裕的未動用銀行借款額度，以及沒有限制條款的額度增加之彈性。

(工商 )