由特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX遭到美國眾議院運輸與基礎設施委員會調查，主因在於無人火箭星艦（starship）三次試飛都發生爆炸意外，委員會擔心對附近居民與基礎設施造成安全危害。

SpaceX是由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）所創辦，盼透過一手打造名為星艦（starship）的火箭完成殖民火星的夢想，然而去年12月、今年2月及3月初的三次試飛結果都不如預期，全都發生爆炸意外，引發安全性等相關爭議。

眾議院運輸委員會主席Peter DeFazio與航空小組委員會代表Rick Larsen上周在發給美國聯邦航空管理局（FAA）的信件中表示，「鑑於該行業的高風險性質，我們對FAA拒絕進行審查感到失望，據我們所知，FAA尚未採取任何形式的執法行動。」

信中也透露委員會成員已經審查了兩個月的SpaceX發射活動，並發現其中有些許嚴重問題待處理。

FAA拒絕對此信件做出回應，並強調2月份FAA曾就SpaceX試飛的大眾風險提出質疑，當時也要求發射場暫停試射，確定安全無虞後才批准後續試飛時程，另外也於3月12日修訂SpaceX的執照，要求每次SpaceX航班都要有一名FAA檢查員在場。

儘管如此，監察機構仍認為SpaceX違反了美國安全要求及其測試許可證，打算對此進行調查，後續影響有待觀察。

(中時新聞網)