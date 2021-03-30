今年來美元指數反彈近4%，美元轉強反應在亞股資金上。據統計，今年來外資在亞股大都站在賣方，累計到3月25日止，外資今年來僅在雙印（印度及印尼）維持買超外，分別買超75.67億美元及9.45億美元；其餘在南韓、台灣、泰國、越南、菲律賓和馬來西亞仍維持賣超；其中，台灣今年來遭外資提款達123.7億美元，為亞股賣超之最。

外資會在清明節後轉賣為買？清明節後變盤的方向？均成為關注焦點！

台積電(2330)近期挑戰600元大關，股價已經回到月線與季線位置，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠止跌回升激勵電子股回神，且上周五外資大舉回補台股231億元，而昨天也連續第二天買超，可解讀為市場資金仍充沛。雖然本周逢清明連假，可能使市場資金動能弱化，出現高檔震盪，但眼見今年台股企業展望不俗，且統計歷年數據，清明之後台股仍走升機率高，展望4月中旬即將進入台股首季財報公布密集期，一旦指標龍頭能繳出良好營運展望，有利於台股指數的上漲空間。

葉獻文說明，台灣外銷訂單連12紅，經濟部公布2月外銷訂單425.9億美元，創同期新高，年增48.5%，其中，資訊通信、電子產品等接單暢旺，顯示台廠仍持續受惠全球消費需求回溫；另外，2月工業生產指數達106.83，雖受農曆年節工作日減少，但年增率達2.96%，其中製造業生產指數更是連13紅，雙雙創下歷年同月新高，反映台灣經濟基本面的強勁復甦態勢鮮明。

(時報資訊)