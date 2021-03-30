拾獲百萬現金，47歲的林姓計程車司機日衝進派出所報案。（台中市第三警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「我在車上撿到一百萬現金！」中市1名47歲的林姓計程車司機日前神情緊張衝進派出所報案，原來稍早搭乘其計程車的一對父子，竟不慎將裝有百萬現金的手提袋遺留在車上。經警方積極追查，聯絡上謝姓父子趕來派出所認領，對於林姓運將拾金不昧並婉拒紅包的義舉，也感激不已。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員曾旻傑、徐紹軒於3月24日在所服勤時，約13時許林姓計程車司機提著1只黑色格紋手提袋走入派出所報案，打開一看竟是一綑綑的仟元大鈔，經員警清點後，總數高達新台幣1百萬元整，讓員警也嚇了一大跳。

林姓運將表示，剛剛從西區載一對父子前往南區，乘客下車後他才發現後座遺留一只手提袋，打開發現是鉅額現金，心想失主一定相當著急，立即趕來派出所請員警協尋失主。

經員警積極聯繫，不到半小時謝姓父子即趕來派出所，員警核對手提袋內容物特徵及現金的數量後，確認失主的確是謝姓父子。81歲謝父表示，該筆現金是要做為繳納房貸之用，稍早從西區的銀行臨櫃取款後，立即搭乘計程車前往他間銀行繳納，惟在車上與兒子討論稍後要辦的流程，一時分心，下車時才會不慎將現金遺留在計程車上。

2人發現不慎遺落裝有百萬現金的手提袋也是著急不已，輾轉聯繫上計程車行時，得知運將已送交派出所，隨後又接獲員警通知，終於讓他們放下心中的大石，對於警方的協助頻頻致謝，更大讚林姓司機拾金不昧的精神。

(中時 )