20歲星二代歐陽娜娜是歐陽龍、傅娟的次女，不僅長得標緻還拉得一手好琴。過往都以深色頭髮亮相的她，最近無預警換了玫瑰金的髮色，略帶性感、艷麗的風格讓人眼睛一亮，她也透露爸爸歐陽龍對新髮色的看法，逗樂眾多網友。

歐陽娜娜22日在IG首曝兩張染了玫瑰金的頭髮，又辣又有女人味的新造型頗受好評，連她本人也認為自己看起來的確有點不一樣，不過歐陽龍曾叮嚀女兒們不准染頭髮、打耳洞，想不到歐陽娜娜在未告知的情況下先斬後奏，有網友好奇發問：「你爸爸沒有生氣嗎」，歐陽娜娜簡單回覆：「他還不知道」當時就笑炸不少人。

過了幾天，歐陽龍總算看到女兒的金髮了！歐陽娜娜28日又在IG上傳數張近照，玫瑰金的髮色在陽光的照耀下顯得更加明亮，不過對爸爸來說還是感到不可思議，「My dad still thinks my pink hair was photoshopped.）」原來歐陽龍看到女兒的新髮色，以為是P圖的，超爆笑的反應讓網友感到有趣，紛紛留言：「龍哥終究還是要面對現實的啦」、「娜比開始叛逆了」、「他不願面對事實」、「這回又得跟龍哥冷戰幾天呀？」還有眼尖的網友發現歐陽娜娜有戴耳環，忍不住發問：「你的爸爸看到你的耳朵了嗎？」

事實上，這已經不是歐陽娜娜首次染髮，她曾在去年7月為了拍廣告將頭髮染成榛果冷茶色，洗掉染劑後看到頭髮變成黃綠色，還忍不住大呼：「天哪！好淺哦。」看習慣後，她挺滿意新髮色，稱讚很好看，並開心地跟粉絲分享：「短暫的黃毛娜娜子時光，期待很久的第一次染髮，激動又緊張，下次可以挑戰一下短髮？」或許未來歐陽娜娜又會再突破爸爸的規範，換一頭俐落的短髮！

(中時新聞網)