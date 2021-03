20歲星二代歐陽娜娜是歐陽龍、傅娟的次女,不僅長得標緻還拉得一手好琴。過往都以深色頭髮亮相的她,最近無預警換了玫瑰金的髮色,略帶性感、艷麗的風格讓人眼睛一亮,她也透露爸爸歐陽龍對新髮色的看法,逗樂眾多網友。

歐陽娜娜22日在IG首曝兩張染了玫瑰金的頭髮,又辣又有女人味的新造型頗受好評,連她本人也認為自己看起來的確有點不一樣,不過歐陽龍曾叮嚀女兒們不准染頭髮、打耳洞,想不到歐陽娜娜在未告知的情況下先斬後奏,有網友好奇發問:「你爸爸沒有生氣嗎」,歐陽娜娜簡單回覆:「他還不知道」當時就笑炸不少人。

過了幾天,歐陽龍總算看到女兒的金髮了!歐陽娜娜28日又在IG上傳數張近照,玫瑰金的髮色在陽光的照耀下顯得更加明亮,不過對爸爸來說還是感到不可思議,「My dad still thinks my pink hair was photoshopped.)」原來歐陽龍看到女兒的新髮色,以為是P圖的,超爆笑的反應讓網友感到有趣,紛紛留言:「龍哥終究還是要面對現實的啦」、「娜比開始叛逆了」、「他不願面對事實」、「這回又得跟龍哥冷戰幾天呀?」還有眼尖的網友發現歐陽娜娜有戴耳環,忍不住發問:「你的爸爸看到你的耳朵了嗎?」

事實上,這已經不是歐陽娜娜首次染髮,她曾在去年7月為了拍廣告將頭髮染成榛果冷茶色,洗掉染劑後看到頭髮變成黃綠色,還忍不住大呼:「天哪!好淺哦。」看習慣後,她挺滿意新髮色,稱讚很好看,並開心地跟粉絲分享:「短暫的黃毛娜娜子時光,期待很久的第一次染髮,激動又緊張,下次可以挑戰一下短髮?」或許未來歐陽娜娜又會再突破爸爸的規範,換一頭俐落的短髮!

(中時新聞網)