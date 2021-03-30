40歲張柏芝2011年與謝霆鋒離婚後就扛起照顧兩人所生兩個兒子責任，2018年她閃電公開生了第3胎兒子，對小兒子生父閉口不談，引發外界熱議。最近張柏芝上《乘風破浪的姐姐》，人氣又掀高峰，網友發現她上市場時肚子異常凸出，恐懷上第4胎，她沒承認，最近她錄影片段曝光，肚子依舊相當明顯，真相有待當事人說明。

張柏芝2006年與謝霆鋒在菲律賓結婚，2007年、2010年分別生下兩個兒子，但與謝霆鋒婚姻僅維持了5年就告終。近日她上《乘風破浪的姐姐》，從初期就主動要求要和昔日情敵王菲的好友那英同隊，又因表現不好被那英勸告：「柏芝，我真的是希望妳能夠打開自己，妳那麼努力賺錢，就是為了讓兒子好」，並透露張柏芝私下真的是標準的好媽媽，有次拿到餅乾覺得好吃，下個動作就是打包回家，分享給兒子。

張柏芝（右2）在最新一集《乘風破浪的姐姐》中頂著凸肚。（圖／翻攝自微博）

張柏芝疑懷上第4胎，但她沒回應。（圖／翻攝自微博）

近日張柏芝上市場，先是被民眾發現天然呆，鈔票掉地上都不知情，從側拍照片更驚見四肢纖細的她，肚子異常凸出，像懷了身孕，還有北京大學深圳醫院婦產科醫師、微薄「淼哥故事會」看照片認定：「目測孕30週左右」，但張柏芝後來曬影片，凸肚離奇消失。

張柏芝走路時小心翼翼。（圖／翻攝自秒拍）

最新一集《乘風破浪的姐姐》中，張柏芝上半身穿桃紅色罩衫，下半身穿寬鬆白色長褲，正面看來依舊纖瘦，側面時凸肚又出現，且她下樓梯時相當小心翼翼，又引發外界聯想是否懷孕，紛紛說：「一看就是懷孕了」、「估計是還想生個女娃」、「基因好多生點沒關係」、「懷孕怎麼還來參加節目，好危險」。

(中時新聞網)