籃網宣布艾卓吉正式成為布魯克林成員之一，但他沒有出賽今日於主場迎戰灰狼之戰，總教練納許稱讚艾卓吉是一位靈活的大個子，有機會爭奪先發中鋒位置。

隨著艾卓吉加入，籃網目前擁有杜蘭特、厄文、哈登、葛瑞芬與艾卓吉的超級豪華五星戰線陣容，加上喬哈里斯、狄安卓喬丹、傑夫格林、布魯斯布朗、泰勒強生，整體實力超越尋求衛冕的湖人、公鹿、快艇、爵士、七六人等豪門，目標瞄準隊史首冠。

艾卓吉上一次上場是在3月2日，本季場均13.7分、4.5籃板、1.7助攻，投籃命中率46.4%。籃網官方表示，在復出前艾卓吉需要慢慢增加自己的活動量。

談到艾卓吉，籃網教頭納許表示，很高興他能加盟我們，他是個有技巧的大個子，我們希望他可以盡快出現在球場上。不過，艾卓吉可能會缺席2-4場球，他需要時間恢復狀態。

艾卓吉本季薪資2400萬美元，為了成為自由之身，放棄了其中725萬美元，馬刺也如願的買斷合約，讓他順利加盟籃網。

納許說，艾卓吉有機會爭取先發中鋒位置，但一切都得等到他回到球場上之後才能揭曉。

然而艾卓吉想要爭取先發中鋒位置得擠下狄安卓喬丹與葛瑞芬，或許先發大前鋒才是他最合適的位置。

(中時 )