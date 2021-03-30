國慶煙火將在高雄市舉辦，高雄市長陳其邁29日表示，已經有20年沒有在高雄舉辦國慶煙火，希望這一次能夠藉由高雄在地的港灣特色，舉辦一個很不一樣，而且是非常具有台灣跟高雄特色的國慶煙火。但歷史哥發文指出，高雄有個未爆彈，就是從陳菊時代每年平均增加100億的負債，然後現在還要來放國慶煙火，高雄的財務問題實在令人憂心。

「暌違20年，重磅回歸！」陳其邁在臉書貼文表示，2000年，雙十國慶煙火首度離開台北、到高雄舉辦，當時選在港灣畔的廢棄倉庫，促發了駁二藝術特區的開展，之後一直到現在，國慶煙火已整整20年沒到高雄舉辦，這次的煙火實在讓人興奮。

2021年國慶煙火將重返高雄；圖為跨百光年大港花火施放情形。（高市新聞局提供／林宏聰高雄傳真）

歷史哥今(30)日在臉書中指出，儘管民進黨不想面對，但執政這麼多年，高雄市的負債問題嚴重的事實就是在眼前，歷史哥表示，陳菊執政的11年中，每年高雄的平均負債增加100億，市民每人平均負債曾在民國105年創下9萬6171元的高點。在2018年到2019年底，高雄的人均負債一度降為8萬9042元，但如今市民人均負債又升回9.2萬元，創下34個月來的新高。

歷史哥指出，高雄的負債問題已經是老生常談了，這是個急需解決的未爆彈；而現在國慶煙火的擔子又落到高雄的肩上，恐怕會讓高雄的負債又更上層樓，再這樣下去，高雄負債的解決之日恐怕還是遙遙無期。

(中時新聞網)