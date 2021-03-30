東元集團第三代菱光科技董事長黃育仁改革東元玩真的！黃育仁團隊以菱光科技名義，29日正式提出角逐東元四席獨董、三席董事候選人名單後，30日提出改革、蛻變東元3.0發展計畫，將聚焦馬達本業，提升研發創新能力，凡馬達動力所需之處，就有東元的足跡，作為說帖，爭取外資及股東們支持。

東元電機5月25日全面改選七席董事、四席獨董，東元集團會長黃茂雄與東元換股合作夥伴華新三月初攜手寶佳集團達成和解，但這項決定讓黃茂雄長子黃育仁大表不滿，不單請辭東元常董及集團資訊電子事業群執行長，還決定另行組團隊參選東元董事及獨董。

菱光科技29日提名東元四席獨立董事及三席董事候選人，台灣機械工業公會名譽理事長黃博治家族是東元創始股東之一，上週簽字發聲明表態全力挺黃育仁，黃博治長子東元總經理室特助黃立聰、菱光科技董事長黃育仁、光菱電子董事長方頌仁三人列為東元董事候選人。獨董名單則有前資誠聯合會計師事務所副總經理李明萱、全球人壽公司董事律師劉積瑄、與外資關係良好的孫又文、台南幫旗下環球水泥第四代侯智升。這份名單相當亮眼，被外界解讀替黃育仁爭取東元董事長大位，大大加分。

黃育仁團隊29日發出提出董事及獨董新聞稿指出，馬達產業正面臨五十年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，家電業和物流業也同樣在面臨快速的數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變。今天所提出的就是一個讓東元創新的團隊名單，為了推動改革而成立的。本次提名三席董事、四席獨立董事候選人，均具高度獨立思考能力，專業領域涵蓋材料科學、數位科技、新型商業模式、公司治理、與投資人關係十多年經驗的專業人才，以及台美雙執照的會計師。對於東元電機的未來發展充滿了熱忱，希望能夠帶領東元電機聚焦核心事業、創造公司及股東長期價值，期盼東元股東能予以大力支持。

目前東元集團投資事業多元，從機電產業、資訊、不動產、人力資源到旅遊及餐飲業，彼此綜效相對有限實在令人憂心，而改革的契機就在菱光科技所推出的「聚焦東元3.0計畫」，將以核心機電傳動業務、馬達、伺服驅動系統等產品出發，結合AI、智慧感應及先進建模等智能方案，同時結合電動車輕量、微型化所需的材料科學。在此綜效明確的事業體運作下，東元股東權益報酬率可望從目前6.1％提升至10％以上。

此外，東元轉投資事業也將轉型為現代化物流科技為中心的事業群，涵蓋物流、家電、餐飲和旅遊等與一般民眾生活息息相關的新興服務模式。此一新型態事業將有助集團未來活化投資、優化資本利用。

為敦促東元增進全體股東價值之公共利益，並善盡環保永續社會責任，菱光也向東元今年股東常會提出「轉投資事業檢討改進案」，請東元電機股東會決議轉投資事業須符合能對核心事業領域（例如：馬達、綠能機電）產生綜效之原則才予投資，否則應檢討處分，未來的轉投資，亦應採相同原則辦理。

黃育仁團隊30日提出提出改革、蛻變東元3.0 發展計畫，強調東元將聚焦馬達本業，提升研發創新能力，凡馬達動力所需之處。目前東元馬達主要應用在石油及天然氣等產業，中期用在廢水及化學處理、航運、潔淨能源及移動科技，長期目標是所有馬達驅動的機械和載具。

至於優化資產配置所釋出的資金，一方面可用在提高現金股利，另一方面可用作研發經費、強化新產品開發創新之能力，最終兩者都將為股東創造更大價值。

黃育仁強調，新時代領導團隊應具備的特質，是領導東元進入新時代、開發新興應用市場，未來董事會及管理團隊必需具備與過去不同的專業及視野，也要有全球創新人脈及網絡，嫻熟新興商業模式，並能承諾企業永續發展。

(工商 )