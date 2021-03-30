PVC價格持續看漲，加上美國墨西哥灣沿岸受天氣嚴寒，估計美國仍須2~3個月累積庫存，影響美國產能出口能力，全球產能依舊緊張，有利於價差穩住高檔，此外，環保意識抬頭，乙烯法PVC長線更具優勢，台塑(1301)、華夏(1305)將為受益股。

PVC價格現階段持續上漲，主要原因包括美國墨西哥灣沿岸受嚴寒天候影響，多家PVC同業陸續宣布不可抗力，估計全美48%的PVC產能受到衝擊，極寒風暴雖於2月22日結束，惟廠家仍須4週以上進行設備檢查以恢復正常生產，受此波寒流影響，估計美國仍須2~3個月累積庫存，影響美國產能出口能力，另外，北半球逐漸脫離冬季進入PVC需求旺季，印度下游管材市場亦進入傳統旺季。

PVC價格從2020年4月每公噸620美元，上漲至本月每公噸逾1280美元，2020年全年PVC平均價格877美元，主要原料乙烯750美元，兩者價差127美元，但今年截至3月，價差已經拉大到240~250美元，利差呈現持續擴大。

目前全球PVC主要有兩種生產方式，即乙烯法和電石法，乙烯法主要是用於大陸以外國家，幾乎都利用石油煉化產品來生產PVC，至於電石法則是透過焦炭在電爐反應而得電石，用以生產PVC，由於大陸油少煤多，故有80%的PVC是用電石法，大陸PVC產能佔全球40% ，加上大陸針對30萬噸以下PVC廠的含汞量設限，會壓迫小廠退出，電石法生產PVC，會消耗大量電力，排放大量二氧化碳和粉塵，在全球環保規定趨嚴的情況下，退出壓力不斷擴大，相較之下，長線採用乙烯法PVC的廠較符合環保趨勢，此外，建物的輕量化趨勢，有利於擴大PVC產品的長期需求，華夏、台塑等可望受惠。

(時報資訊)