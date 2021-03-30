儘管已接種超過1億劑新冠疫苗，不過美國近期新冠疫情再起，讓美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）昨（29）日警告，「世界末日」恐將來臨。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國全國各地新冠病例再起，已經抵銷了近期美國針對疫情祭出的應對措施，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基昨日表示，過去一周新增病例有機增趨勢，擔心「世界末日」恐將來臨。

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(中時新聞網)