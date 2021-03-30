據新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第二十七次會議昨日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，栗戰書委員長主持。會議審議香港基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法修訂草案、香港基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序修訂草案等。今天上午的會議繼續審議修訂香港基本法附件一及附件二。

常委會組成人員167人出席會議，出席人數符合法定人數。

為貫徹落實十三屆全國人大四次會議通過的《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》精神和要求，委員長會議向全國人大常委會提出了關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法（修訂草案）》的議案、關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序（修訂草案）》的議案。

受委員長會議委託，大陸全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了關於兩個修訂草案的說明。此外，會議審議了有關任免案。

大陸全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，秘書長楊振武出席會議。

大陸國務院副總理劉鶴，國家監察委員會主任楊曉渡，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，全國人大各專門委員會部分成員，部分全國人大代表，有關部門負責同志等列席會議。

(中時 )