台南市牙醫師施建志每周1次在國立台南特殊教育學校駐診服務，總是能適時安撫看診特教生情緒，更從中意識到特殊生口腔保健的重要性，進而推廣全國特教學校設置牙科室。施建志為台南特教學校學生服務已21年，精神感人。

當面對害怕看診的學生時，施建志總是用令人安心的聲音安撫著他們，讓學生漸漸接受來牙科室看診，甚至能主動躺上診療椅；有時面對無法上診療椅的學生們，他總能轉換角度，由自己去配合學生，並不拘泥固定的看診模式。

「特殊生的口腔保健很重要，也有一定難度。」施建志從駐診中意識到特殊生的口腔保健照顧不易，於民國2007年，帶頭與學校合作成為觀摩學校，進而推廣全國特教學校設置牙科室，造福更多的特教學生。直至今日，施建志還是自掏腰包免費提供台南特教學校學生氟錠和牙刷，扮演著學生口腔保健的守護者。

另外，台南特教學校培育學生體育專長，讓學生發展各項體育項目，在許多國際競賽上表現出色。施建志對於特教生的運動發展也是大力支持，「天生我材必有用」，他生看見孩子在運動方面有特殊優良表現，因此盡力幫助他們圓夢。

舉凡在特殊奧運活動或比賽、學生自行車環島等活動，施建志都慷慨挹注經費，今年甚至取消牙科診所尾牙活動，捐贈10萬元做為台南特教推廣運動基金，期許孩子透過運動更加強大，更能開拓不一樣的生活經驗與視野。

(中時 )