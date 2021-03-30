【LIVE直播】蘇貞昌赴立院報告備詢 會前媒體聯訪｜2021.03.30

重啟核四公投將於8月登場，最新民調顯示，逾4成5民眾認為核電利大於弊。對此，行政院長蘇貞昌今再反問，先去新北市長侯友宜對核廢料的意見，福島核災後，民眾更認為若無法處理核廢料，及預防核電的災害，就沒資格談核能，更不會去支持核四。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，45.6％受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，更有45.3％民眾同意啟封核四廠，對照過往的民調，可見民眾對核電看法已有所轉變。

行政院長蘇貞昌上午赴立院繼續施政總質詢前受訪，再要大家先問新北市長侯友宜對核廢料的意見，並指國民黨執政縣市首長都堅決反對核四廠設在他們的縣市，這一目了然。

蘇貞昌還說，外界很清楚地看到台灣人民在福島核災後，更認為若沒有辦法處理核廢料，及無法預防和電的各種災害，就沒有資格談核能，更不會去支持重啟核四。

珍愛藻礁公投聯盟昨已同意農委會主委陳吉仲的溝通邀約，期待這周能碰面，蘇貞昌說，對於如何環境保育，以及穩定供電，政府都用盡心力，各界有寶貴的意見，也都謙卑傾聽，非常希望大家理性地討論，並且友善溝通，尋求有更完美的雙贏方案。

至於長榮貨櫃脫困，被問到台灣此次經濟損失，蘇貞昌說，很高興看到長賜輪脫困，全球化以後，任何一個事件都會產生全球影響，此次也更看到地緣政治，地緣關係重要位置的重要性，台灣也處在重要位置上。

(中時 )