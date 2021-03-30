米堤飯店總經理李麗裕（中），入主東方設計大學。（李麗裕提供／廖志晃南投傳真）

溪頭米堤飯店總經理李麗裕，經歷換肝、在鬼門關前走一回後，全心投入公益及教育事業，最近，更入主東方設計大學，希望以他「把不好的變好」的理念和本領，和師生一起擦亮東方設計大學的招牌。

位於高雄的東方設計大學，日前舉辦55周年校慶，包括董事長鍾瑞國、校長葉榮樁、李麗裕、前校長邱明源、立委邱志偉、豪門國際開發公司董事長簡廷在等人都共襄盛舉。

李麗裕擅長處理不良債權，讓許多公司、工廠起死回生，溪頭米堤大飯店更是典型的案例，溪頭米堤經歷賀伯風災、921大地震和桃芝風災，幾乎成為廢墟；李麗裕接手後致力重建，改善硬體設備和服務品質，去年獲選全國最美豪華度假型飯店第1名，更被交通部觀光局評鑑為五星級觀光飯店。

李麗裕換肝後，全力投入公益事業，尤其重視教育，改善南華高中、輔仁中學及桃園美國學校等，最近又入主高雄東方設計大學，將全力改造校務、環境及教學。

李麗裕期勉學生，除了認真讀書，還要會做事，懂得做人的道理，而且要參加社團，因為社團就是一家小公司，擔任社團幹部可以培養領導能力，而秉持公益精神就不會斤斤計較；他並提醒學生，不要成為電腦的俘虜，每天窩在家裡玩電腦，人際關係一定不會好。

李麗裕表示，歡迎關心教育的朋友，推薦包括身心障礙、五專、四技、推廣教育、碩士班、博士班學生入學，並介紹優秀的老師投入教學。也希望各界推介台南及高雄身心障礙社團、中輟生、新住民、原住民等弱勢族群，大家一起協助關懷。

葉榮樁表示，學校一本初衷，將學生當成自己的子女，以學生為中心，提供優良學習環境，讓學生獲得一技之長，畢業即能就業；公益慈善家李麗裕注入活水，協助東方再起，帶來新氣象，各學制設計類科系學生，參加各項比賽屢獲佳績，碩博班招生表現亮眼。

米堤飯店總經理李麗裕（右五），入主東方設計大學。（李麗裕提供／廖志晃南投傳真）

李麗裕體驗VR遊戲。（李麗裕提供／廖志晃南投傳真）

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