今年勞動節有3天連假，台灣高鐵規劃4月29日（四）至5月3日（一）共5天勞動節疏運，期間加開43班次列車（南下30班，北上13班），總計提供791班次，各車次規劃3至5節自由座車廂；旅客可自4月1日（四）凌晨零時起透過「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購勞動節車票。

台灣高鐵表示，勞動節疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，持定期票、回數票或悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能），可直接感應進站。同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案不適用。旅客可至高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」。

高鐵公司表示，連假疏運期間各車站人潮多，敬請旅客提早訂位、購票，並利用「T Express行動購票」App或便利商店一次完成付款、取票，避開人潮。

旅客須注意遵守防疫規定，進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩、量體溫。若需飲食，在保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，可取下口罩飲食，飲食完畢後盡速戴上口罩。若有不配合者，高鐵工作人員將通知鐵路警察協助。

(旺報 )